Luke Clasen setzt gut Entwicklungsphase beim MTSV Hohenwestedt fort

Luke Clasen (MTSV Hohenwestedt). – Foto: MTSV Hohenwestedt

Luke Clasen ist im vergangenen Sommer zum Oberligisten MTSV gestoßen und sammelt seitdem seine ersten Erfahrungen in der Oberliga. In bislang 12 Ligaspielen kam der 22-Jährige als Offensivspieler zum Einsatz und zeigte dabei schnell, welches Potenzial in ihm steckt.

Trainer Arend Müller bemerkte das auch:„Luke bringt trotz seiner wuchtigen Erscheinung viel Dynamik auf den Platz. Er sucht im Offensivbereich konsequent die Duelle, um schnellstmöglich zum Torabschluss zu kommen. Seit dem Herbst hat sich der junge Spieler sehr gut an das Tempo der Oberliga gewöhnt. Luke wird immer stärker und ist eine absolute Bereicherung für das Team. Wir freuen uns, dass Luke gemeinsam mit dem MTSV seinen Weg weitergehen wird.“

„Toller Junge. Luke musste sich erst an das Spieltempo und die Abläufe gewöhnen. Wir sind uns sicher, dass Luke großes Potenzial für die Oberliga hat und deutlich weiter ist, als wir gedacht hätten. Wir können uns alle sehr auf die Zukunft mit ihm freuen“, beschreibt der Sportliche Leiter Dennis Jera den Ex-Norderstedter, der von der U19 des Heider SV zum TSV Heiligenstedten wechselte und von dort zum MTSV.