Lukasz Wojtyna: "Gianpierre Notarpietro war der Erste beim Boxenstopp"

Die Fußballer des FC Erzingen sind Meister der Kreisliga A Ost. Der Kapitän Lukasz Wojtyna spricht im Aufsteigerporträt über Schlafmützen und misslungene Kunststücke vom Elfmeterpunkt.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der FC Erzingen − Aufsteiger in die Bezirksliga. Zwei Jahre, nachdem sie von der Landesliga in die Kreisliga A durchgereicht worden waren, holten die FCE-Fußballer die Meisterschaft der Ost-Staffel. Kapitän Lukasz Wojtyna blickt zurück.
Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?
„Teamgeist und Zusammenhalt bis zum Schluss.“
Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?
Die gute Mischung aus erfahrenen und jungen wie intelligenten Spielern. Jeder weiß Bescheid, was zu tun ist. Wir kämpfen immer bis zum Schluss und geben nie auf. Wir haben nachgezählt: Zehnmal lagen wir zurück und haben das Spiel noch gedreht oder unentschieden gespielt. Und wir hatten die mit Abstand beste Abwehr der Liga und die beste Offensive.
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