Lukasz Wojtyna: "Gianpierre Notarpietro war der Erste beim Boxenstopp"

Mit drei Landsmännern im Team: Lukasz Wojtyna | Foto: Privat

Die Fußballer des FC Erzingen sind Meister der Kreisliga A Ost. Der Kapitän Lukasz Wojtyna spricht im Aufsteigerporträt über Schlafmützen und misslungene Kunststücke vom Elfmeterpunkt.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der FC Erzingen − Aufsteiger in die Bezirksliga. Zwei Jahre, nachdem sie von der Landesliga in die Kreisliga A durchgereicht worden waren, holten die FCE-Fußballer die Meisterschaft der Ost-Staffel. Kapitän Lukasz Wojtyna blickt zurück.

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

„Teamgeist und Zusammenhalt bis zum Schluss.“