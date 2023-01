Lukasz Mozler wechselt zum FV Biberach

Für den FV Biberach ist dieser Spieler sicherlich eine gute Verstärkung im Kampf um den Klassenerhalt. Mozler spielte in der Vorrunde der Saison 21/22 noch für den SV Ochsenhausen in der in der Landesliga Staffel 4 gegen den FV Biberach (das Spiel endete damals mit einem 3:1-Sieg für den FVB).

Aktuell belegt der FV Biberach in der Verbandsliga den 14. Platz und möchte nach der Winterpause den Rückstand über zwei Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz aufholen.

Laut Trainer Florian Treske sollen zum Trainingsstart am 23. Januar auch wieder die verletzten Timo Heimpel, Robin Biesinger und Kevin Wistuba zur Verfügung stehen.



Zum ersten ersten Spiel nach der Winterpause tritt der FV Biberach am Sa. 04.03. gegen beim SSV Ehingen-Süd an. Viele dürften sich noch ein das denkwürdige Spiel in der Vorrunde erinnern, in dem der FV Biberach bis zur 49. Minute mit 4:1 führte und danach aber noch 4 Gegentore kassierte (das Spiel endete mit 5:4 für den SSV Ehingen-Süd). Auch in dieser Hinsicht hat der FV Biberach noch etwas gutzumachen.