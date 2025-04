Lukas Welter hält Sensationssieg fest

Der 25-jährige Lukas Welter überzeugte am vergangenen Wochenende mit einer starken Vorstellung im Tor des SV Breberen beim überraschenden 5:1-Erfolg gegen den SC Selfkant in der Kreisliga A Heinsberg. Neben mehreren wichtigen Paraden glänzte der Schlussmann besonders in einer entscheidenden Szene: Mit einem souverän gehaltenen Elfmeter verhinderte er einen möglichen Wendepunkt im Spiel und trug damit maßgeblich zur Stabilität seiner Mannschaft bei. Mit seinem sicheren Auftritt legte Welter den Grundstein für den überzeugenden Auswärtssieg.

🥈Pascal Schmidt (20) vom 1. FC Rheinland Übach-Palenberg in der Kreisliga C3 Heinsberg

🥉Daniel Paul(34) von der SG Oleftal 1946 in der Kreisliga B2 Euskirchen