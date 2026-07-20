Lukas Wellmanns schnürt einen Dreierpack

Das ist Lukas Wellmanns. – Foto: Lukas Galle.

Lukas Wellmanns gehört beim Bezirksligisten TuS Xanten zu den Allroundern. Der 25-Jährige ist in der Defensive oder Offensive flexibel einsetzbar. Im Testspiel beim FC Aldekerk, der ebenfalls Bezirksligist ist, zeigte Wellmanns seine Torjäger-Qualitäten und schnürte einen Dreierpack. Xanten siegte mit 7:2 (3:1).

Sorgenkind unter den Zugängen ist Nathnael Scheffler. Der ehemalige Oberliga-Kicker sollte in der Startelf stehen, musste aber wegen Oberschenkelproblemen beim Warmmachen erneut draußen bleiben. Derweil ist Benjamin Alic am lädierten Knie operiert worden. Der Meniskus war kaputt. Der Defensivakteur kann wohl Mitte August in den Trainingsbetrieb zurückkehren.

In Aldekerk erzielte David Epp den ersten Treffer der Partie (5.). Er legte später das 4:1 nach (52.). Youngster Giulius Ramison Geukes (26.), der aus der A-Jugend von Siegfried Materborn kam, und Velibor Geroschus (31.) netzten zudem für die Xantener vor dem Seitenwechsel. Der zur zweiten Hälfte eingewechselte Wellmanns traf in der 61., 73. und 90. Minute für den TuS.

Ausgerechnet ein Mitspieler verhinderte den lupenreinen Hattrick. Luan Schreiber köpfte in der 79. Minute nach einem Missverständnis mit Schlussmann Michael Jansen ein Eigentor.