Lukas Wellmanns fällt für den TuS Xanten monatelang aus

Ein schauriges Geräusch, ein schmerzhaftes Gefühl – Lukas Wellmanns wusste „direkt, dass etwas richtig Schrott ist“. Für den Mittelfeldmann des TuS Xanten hatte das Foul eines Broekhuyseners am vergangenen Sonntag schwerwiegende Folgen. Doch der 24-Jährige blickt schon wieder nach vorn: Dienstag wird er operiert.

Es ist übrigens die rechte Seite, und Wellmanns kann ein paar Tage nach den traurigen Geschehnissen über vieles schon wieder schmunzeln. „Ich bin von meinem Vater eine Art Galgenhumor gewöhnt. Er meinte zu mir, seine Laufbahn sei nach einer ähnlich schweren Verletzung vorbei gewesen.“ Klingt nicht gerade Mut machend, aber die beiden haben ein gutes Verhältnis, versichert der Sohn.

Die erste Diagnose „Wadenbeinbruch“ stellte sich nach weiteren Untersuchungen nunmehr als „Volkmann-Dreieck und Syndesmoseriss“ heraus. Für Nicht-Mediziner: In Wellmanns Sprunggelenk ist einiges kaputt. Oder wie laut Wellmanns die Sanitäterin im Krankenwagen zu ihm sagte: „Ich wollte fragen, welche Seite betroffen ist – aber das sieht man ja; ist ziemlich deformiert.“

Er erlebt als Krankenpfleger ohnehin ein paar Dinge, bei deren Verarbeitung eine gewisse Portion Humor hilfreich zu sein scheint. Und er weiß: „Wir lernen es oft erst zu schätzen, wie schön es ist, gesund zu sein, wenn wir krank sind.“ Irgendwann müsse man wieder nach vorne schauen. Daher denkt der Mittelfeldakteur nicht daran, seine Laufbahn zu beenden, sondern hat sich schon ein neues Ziel gesetzt: „Am 22. März 2026 beim Auswärtsspiel in Bedburg-Hau will ich wieder im Kader stehen.“ Es ist sein 25. Geburtstag.

Er gibt aber auch zu, dass die ersten Momente nach dem Foul hart waren: „Ich habe geweint, weil ich schon wieder ausfalle, war fassungslos, und mir ging einiges durch den Kopf.“ Im Winter hatte er Pfeiffersches Drüsenfieber, außerdem bereitet ihm immer wieder das „Os tibiale externum“ Schmerzen. Das ist ein zusätzlicher Knochen am inneren Rand des Fuß-Kahnbeins. Er habe gehört, davon sei in etwa jeder siebte Mensch betroffen.

Den 1,99 Meter großen Wellmanns hat es sehr berührt, dass alle Mitspieler nach der Verletzung zu ihm gekommen sind. Gegenüber dem Foulspieler ist er nicht nachtragend. Es sei ein hitziges Spiel zweier ambitionierter Teams und das Einsteigen seines Kontrahenten sicherlich unnötig gewesen. „Aber er hat bestimmt nicht gewollt, dass ich monatelang verletzt bin.“

Zalewski fühlt mit

Trainer Marcel Zalewski sagt über seinen Schützling: „Lukas gehört zu den Ur-Xantenern, gibt alles für den Verein. Was ihm jetzt passiert ist, tut mir persönlich weh und sehr leid.“ Er habe eine gute Vorbereitung absolviert und daher auch im ersten Punktspiel in Pfalzdorf (0:0) durchgespielt. „Gegen Broekhuysen habe ich ihn aus taktischen Gründen zunächst draußen gelassen.“

In der 55. Minute kam Wellmanns beim Stand von 1:1 für Jonah Shao in die Partie, half mit, seine Farben auf die Siegerstraße zu bringen. Elf Minuten nach dem letztlich entscheidenden 2:1 für Xanten kam es dann kurz vor dem Spielende zu der folgenreichen Szene – Noah Malangi ersetzte den schwer verletzten Wellmanns. „Ich mag die ganze Truppe“, sagt Zalewski, „und Lukas ist auch so ein charakterstarker Junge.“ Nach seiner Verletzung habe er zuerst gesagt: „Hauptsache drei Punkte!“

Um die nächsten Punkte geht es am Sonntag in Anholt. Neben Wellmanns fehlen dem TuS dann Marvin Braun und Michael Jansen aus privaten Gründen. Christopher Kimbakidila und Jan Kallen sind krankheitsbedingt noch fraglich. Zalewski: „Wir hatten mit Pfalzdorf einen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel der Vorsaison, mit Broekhuysen einen von oben. Jetzt geht’s zu einem Aufsteiger – und der wird zu Hause sicher alles geben. Wir wollen eine hohe Intensität an den Tag legen und darüber ins Spiel finden.“ Anpfiff der Begegnung ist um 15 Uhr.