Lukas Vilz nicht mehr Binsfeld-Trainer - Windrath übernimmt!

Lukas Vilz (30), seit eineinhalb Jahren Trainer der Kreisliga-B-Mannschaft von Germania Binsfeld, steht fortan nicht mehr an der Seitenlinie. Er stellte sein Amt nach dem verlorenen Nachholspiel (6:2 in Winden II) intern zur Verfügung, und der Verein schaffte schnell Abhilfe.
Vilz: „Die Entscheidung ist mir sicherlich nicht leicht gefallen. Aber da es sich um meinen Jugend- und Herzensverein handelt, habe ich den Verein gebeten, sich um einen neuen Impuls zu kümmern. Ich werde dem Verein definitiv verbunden bleiben.“
Somit endet eine Ära früher, als alle Beteiligten bei der Verpflichtung vor 1,5 Jahren angenommen hatten. Die sportliche Leitung um Michael Jablonka und Holger Fischer hat nur Gutes zu berichten:
Fischer: „Lukas ist ein Funzkerl, der den Verein und die Mannschaft schnell von sich überzeugt hat. Durch seine eigene Ausbildung als Fußballer in höheren Ligen bringt er das taktische Verständnis mit, wie er eine Mannschaft spielen lassen möchte. Vielleicht war das Verständnis sogar zu hoch, um Kreisliga-B-Kicker davon mitzureißen. Es waren 1,5 schöne Jahre, in denen er sich im Verein voll eingebracht und eingelebt hat. Es zeugt von Charakter, dass er Mannschaft und Verein helfen möchte und sich selbst somit hinten anstellt. Des Weiteren stellt er sich bis auf Weiteres der Mannschaft und unserem neuen Trainer Markus Windrath als Spieler zur Verfügung. Das ist aller Ehren wert. Wir danken Lukas für die geleisteten, schweißtreibenden Monate bei der SGB. Es war nicht immer einfach, aber rückblickend eine geile Zeit mit einem maximal Fußballverrückten an der Seitenlinie, der seinen Weg als Trainer weitergehen wird.“
Der Blick des Vereins richtet sich fortan nach vorne. Am vergangenen Dienstag wurde bereits die Mannschaft informiert, und Neu-Trainer Windrath leitete bereits die erste Einheit.
Mit Aufstiegstrainer Markus Windrath konnte man einen alten Bekannten davon überzeugen, als Interimstrainer bis Saisonende dem Verein auszuhelfen, nachdem er seit dem Aufstieg eine Auszeit von 18 Monaten eingelegt hatte. Über eine Option auf ein weiteres Jahr wird sich Anfang April verständigt, bis dahin soll Windrath die Mannschaft richtig kennenlernen.
Jablonka: „Markus war unsere erste Wahl, die glücklicherweise auch nach einer Nacht Bedenkzeit direkt geklappt hat. Wir sind Markus sehr dankbar, dass er dies übernimmt. Wir sind uns sicher, dass die interne Lösung, als welche Markus bei uns gilt, aktuell die beste Lösung ist.“
Das Staffteam bleibt sonst unverändert. Mit den beiden Co-Trainern Welat Gecici (zeitgleich Trainer der 2. Mannschaft) und Tim Gehlen (zeitgleich Geschäftsführer des Vereins) hat Markus zwei Männer um sich herum, die den Verein und die Mannschaft aus dem Effeff kennen und ihn bei allem unterstützen, was anliegt. Ebenso sind Yannick Voulon und Willi Schönen weiterhin als Betreuer und „Mädchen für alles“ um die Mannschaft herum tätig.
Windrath: „Ich musste tatsächlich nicht wirklich lange überlegen, obgleich ich eine Nacht darüber schlafen wollte. Da ich nach meiner – aus beruflichen Gründen genommenen – Auszeit wieder für den Trainerjob brenne, hat sich mit Binsfeld natürlich genau die richtige Option aufgetan.“
Die SGB-Familie ist sehr froh, dass Markus zurück ist, und wünscht dem Trainerteam eine tolle und erfolgreiche Zeit. Auf geht’s. #NurdieSGB
Die sportliche Leitung von Germania Binsfeld