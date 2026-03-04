Lukas Vilz nicht mehr Binsfeld-Trainer - Windrath übernimmt! von Holger Fischer · Heute, 15:19 Uhr · 0 Leser

Lukas Vilz (30), seit eineinhalb Jahren Trainer der Kreisliga-B-Mannschaft von Germania Binsfeld, steht fortan nicht mehr an der Seitenlinie. Er stellte sein Amt nach dem verlorenen Nachholspiel (6:2 in Winden II) intern zur Verfügung, und der Verein schaffte schnell Abhilfe. Vilz: „Die Entscheidung ist mir sicherlich nicht leicht gefallen. Aber da es sich um meinen Jugend- und Herzensverein handelt, habe ich den Verein gebeten, sich um einen neuen Impuls zu kümmern. Ich werde dem Verein definitiv verbunden bleiben.“

Somit endet eine Ära früher, als alle Beteiligten bei der Verpflichtung vor 1,5 Jahren angenommen hatten. Die sportliche Leitung um Michael Jablonka und Holger Fischer hat nur Gutes zu berichten: Fischer: „Lukas ist ein Funzkerl, der den Verein und die Mannschaft schnell von sich überzeugt hat. Durch seine eigene Ausbildung als Fußballer in höheren Ligen bringt er das taktische Verständnis mit, wie er eine Mannschaft spielen lassen möchte. Vielleicht war das Verständnis sogar zu hoch, um Kreisliga-B-Kicker davon mitzureißen. Es waren 1,5 schöne Jahre, in denen er sich im Verein voll eingebracht und eingelebt hat. Es zeugt von Charakter, dass er Mannschaft und Verein helfen möchte und sich selbst somit hinten anstellt. Des Weiteren stellt er sich bis auf Weiteres der Mannschaft und unserem neuen Trainer Markus Windrath als Spieler zur Verfügung. Das ist aller Ehren wert. Wir danken Lukas für die geleisteten, schweißtreibenden Monate bei der SGB. Es war nicht immer einfach, aber rückblickend eine geile Zeit mit einem maximal Fußballverrückten an der Seitenlinie, der seinen Weg als Trainer weitergehen wird.“