Lukas Vengels veredelt Comeback mit dem 2:0 TuS Xanten gewinnt letztes Heimspiel des Jahres 2022.

Der TuS Xanten hat in der Bezirksliga das letzte Heimspiel diesen Jahres für sich entschieden. Beim 2:0 (0:0) über den SV Rindern rückten zwei Spieler in den Fokus, die nach längerer Verletzungspause wieder im Trikot auf dem Platz am Fürstenberg standen. Marius Neinhuis gab in der neu formierten Dreierkette neben Lukas Maas und Jonas Vengels ein starkes Comeback. Lukas Vengels köpfte als Einwechselspieler das zweite Xantener Tor.

Der Favorit bestimmte von Beginn an das Tempo, ließ hinten in der gesamten Spielzeit keine Chance zu, brachte aber erst zehn Minuten vor Schluss trotz etlicher Möglichkeiten das Leder im gegnerischen Netz unter. „Wir sind geduldig geblieben und haben an uns geglaubt. Das 1:0 war dann der Dosenöffner“, sagte Trainer Johannes Bothen. Thomas van de Loo, diesmal auf der 6er-Position aufgeboten, wurde von Luca Binias bedient und chippte das Leder über Keeper Bjarne Janßen in die Maschen (80.). Das 2:0 in der 90. Minute fiel nach einer Ecke, die Niklas Binn hereinbrachte. Lukas Vengels drückte den Ball per Kopf am zweiten Pfosten über die Torlinie.