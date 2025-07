Lukas Stelljes schließt sich Süderneulander SV an

Stelljes bringt reichlich Erfahrung für die Abwehrreihe mit und gilt als spielintelligenter Verteidiger, der sowohl im Stellungsspiel als auch in der Zweikampfführung überzeugt. Trainer Tobias Stöhr äußerte sich erfreut darüber, dass der Defensivspezialist der Mannschaft auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen wird.

Durch seine bereits bestehenden Kontakte und das Kennenlernen der Mannschaft in der vergangenen Saison wird sich Stelljes voraussichtlich schnell in das Team integrieren. Der Süderneulander SV kann damit auf eine zusätzliche Option in der Defensive zählen, die vor allem in engen Partien von Bedeutung sein dürfte.