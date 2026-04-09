Lukas Starke ist beim SV Herten der Kabinenfriseur

„Im Training schießt er alles weg“: Lukas Starke (links) hat sich aus einer Verletzungspause zurückgekämpft. | Foto: Thomas Heß

Youngster Lukas Starke will sich beim SV Herten in der Fußball-Bezirksliga etablieren. In der Kabine schlüpft der 19 Jahre alte Wyhlener, der für die BZ den 21. Spieltag tippt, gerne mal in die Rolle des Friseurs.

Nicht selten sind es die kleinen Dinge, die das Innenleben einer Sportmannschaft bereichern. Die den Wohlfühlfaktor und die Gemeinschaft stärken. In der Fußballkabine des Bezirksligisten SV Herten gelingt dies Lukas Starke auf eher ungewöhnliche Weise: als Friseur. „Das geht ganz schnell“, sagt Starke. Den Rasierapparat in die Hand, den Mitspieler auf den Stuhl, schon legt er los. Ohne Entgelt, versteht sich.

„Erst war das Vertrauen noch nicht so da“, spricht Mitspieler und Sportchef Julian Jäger über die anfangs zurückhaltende Resonanz im Team. Doch inzwischen sitzen nach dem Training schon mal ein paar Kicker bei Musik und einem Getränk zusammen, bis der Platz auf dem Stuhl frei ist, „einer nach dem anderen. Lukas macht’s wirklich gut“, sagt Jäger.