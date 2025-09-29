Lukas Servatius: Kurzeinsatz reicht zu zwei Treffern 

Die Hochwälder erwischten einen Start nach Maß: Nach einem Ballgewinn von Roan Webel ging es über vier Stationen nach vorne. Robin Mertinitz nutzte die Chance und brachte die Gäste früh in Führung (10.). Die Hausherren hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel, gefährlich wurde es aber meist nur bei Konterchancen der Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. Vor allem im zweiten Durchgang vergaben Linus Merling (55., 57.) und Julian Bidon (66.) mehrere große Möglichkeiten. Kurz vor dem Ende rächte sich der Chancenwucher. Zunächst traf Philipp Schmitz (82.) per Freistoß zum 1:1, ehe Mike Borger zwei Minuten später mit einem Distanzschuss die Führung für Andernach erzielte. „Am Ende haben wir uns selbst geschlagen. Die Führung war zwar etwas schmeichelhaft, in der zweiten Halbzeit laufen wir dann drei Mal alleine aufs Tor zu und treffen nicht. Wir müssen jetzt sehen, wie wir aus dieser Misere aktuell wieder rauskommen“, bilanzierte der Hochwälder Coach Fabian Mohsmann.

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Robin Mertinitz (10.), 1:1 Philipp Schmitz (82.)

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Julian Bidon (90.)

FV Hunsrückhöhe Morbach – TuS Immendorf ⇥4:0 (1:0)

Erik Dippel (18.) brachte die Morbacher nach einem Angriff über die linke Seite in Führung. „Bis zum zweiten Treffer lag ein wenig Spannung in der Luft, obwohl wir eigentlich alles im Griff hatten. Spätestens nach dem 2:0 war die Partie entschieden“, sagte Philipp Frank, Coach der Hunsrücker. Für das vorentscheidende 2:0 sorgte Lukas Servatius (84.) der nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung benötigte, um gleich zwei Tore zu erzielen. „Es ging nach dem Spiel in Wittlich (1:7, d. Red.) auch darum, neue Reize zu setzen. Im Training hatte Sam Schurich dann punktuell besser trainiert und daher den Vorzug erhalten. Lukas Servatius hat dann genau die Reaktion gezeigt, die ich erwarte“, so Frank. Zum zwischenzeitlichen 3:0 traf zudem Maximilian Schemer (86.).

Morbach: Görgen – Haubst, Kappes, Schemer (88. Molitor), Marcel Schultheis, Ruster, Böhnke, Schurich (62. Schell), Dippel (88. Ponela), Kahyaoglu (82. Servatius), Lorenz

Schiedsrichter: Christopher Groß (Trier)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Erik Dippel (15.), 2:0 Lukas Servatius (84.), 3:0 Maximilian Schemer (86.), 4:0 Lukas Servatius (88.)

VfB Wissen – Eintracht Trier II ⇥1:2 (0:0)

„Das war ein dreckiges Spiel auf einem tiefen Rasen, in dem uns eine tolle Mannschaftsleistung zu einem glücklichen Sieg geführt hat“, sagte Holger Lemke, Trainer der Trierer U23. Das 0:1 erzielte Can Yavuz (68.). Der zwischenzeitliche Ausgleich fiel durch ein Eigentor des eingewechselten Noah Schuch. In der Schlussminute verwertete Tim Sausen einen langen Ball sehenswert im Fallen zum 2:1-Siegtreffer. SVE-II-Keeper Lennard Kieren bekam ein Sonderlob, da er „die Mannschaft im zweiten Durchgang gleich zwei Mal im Spiel gehalten hat“, so Lemke.

Trier II: Kieren – Erasmy, Yavuz (86. Yushkevich), Sausen, Mustafic (78. Schmid), Hoffmann, Braick, Morlaye (90. Jost), Filipe, Hojoon, Yere (59. Schuch)

Schiedsrichter: Sören Rolfs (Cölbe)

Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Can Yavuz (68.), 1:1 Can Yavuz oder Chris Filipe, ET.), 1:2 Tim Sausen (90.)

FC Bitburg – VfB Linz ⇥0:0

Trotz zahlreicher Chancen musste sich der FC Bitburg mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Vor allem im ersten Durchgang scheiterten mehrere Akteure an VfB-Schlussmann Tyron Wielpütz. Zunächst vergab Joshua Bierbrauer (10.) aus kurzer Distanz, ehe Jannik Nosbisch (15.) das Ziel verfehlte. Simon Floß (25.) und Benedikt Häb (30.) fanden ebenfalls nicht die Lücke. „Unter dem Strich waren es zu wenig Wille und Bereitschaft. Daher geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte Fabian Ewertz, Trainer der Bitburger.

Bitburg: Kieren – Floß, Bierbrauer, Fisch, Fuchs, Morbach (43. Mourad), Wagner (77. Teah), Nosbisch, Alff, Koch, Häb (75. Schneemilch)

Schiedsrichter: Nicolas Prinz (Trier- Ehrang) / Zuschauer: 150

SG Arzfeld – SG Mülheim-Kärlich ⇥1:4 (0:2)

Bis zur 49. Minute erzielte Martin Jacobs (21., 28., 49.) drei Treffer für Mülheim-Kärlich. Dennoch kämpften sich die Hausherren zurück: Den ersten Abschluss per Kopf von Jakob Lempges (66.) parierte der Schlussmann der Gäste noch, beim Nachschuss war er dann machtlos. Kurzzeitig schnupperte Arzfeld am 2:3, nach einem schnell gespielten Konter fiel dann aber das 1:4 durch Yannic Semmler. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir ein ordentliches Spiel gezeigt. Trotz der Niederlage sind wir zuversichtlich für die nächsten Wochen, da nun wieder einige verletzte Spieler in den Kader zurückkehren“, bilanzierte Florian Moos, Trainer der Westeifeler.

Arzfeld: Hagedorn – Ewerz (60. Marius Lempges), Johannes Lempges, J.- Propson, Biewald (78. Sterges), Schmitz, Ewen (58. Ewen), B. Propson, Juchmes, Bisschops (81. Lunkes), Mayers (60. Jakob Lempges)

Schiedsrichter: Rafal Gruszecki (Wasserbillig/Luxemburg) / Zuschauer: 260

Tore: 0:1 Martin Jacobs (21.), 0:2 Martin Jacobs (28.), 0:3 Martin Jacobs (49.), 1:3 Jakob Lempges (66.), 1:4 Yannic Semmler (73.)

SV Eintracht Mendig – SV Rot-Weiss Wittlich ⇥1:2 (0:1)

Quasi mit dem Pausenpfiff brachte Chris Bibaku die Wittlicher per Kopf in Führung. „Wir haben die erste Halbzeit total dominiert und im zweiten Durchgang die Chancen nicht genutzt. Dann gibt es die rote Karte, es fällt das 1:1 und trotzdem haben wir das Glück am Ende auf unserer Seite“, sagte Fahrudin Kuduzovic, Trainer der Wittlicher, zum Auftritt seiner Mannschaft. Den zwischenzeitlichen Ausgleich kurz nach der roten Karte für Gabriel Harig erzielte Leonard Zerwas. Zum umjubelten Siegtreffer traf schließlich Luca Herrig mit einem Schuss aus 20 Metern.

SV Rot-Weiss Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi (63. Wollny), Kahyaoglu, Bibaku (67. Rizvani), Stefan, Klein (63. Herrig), Habbouchi, Ercan (55. Uhlig), Lauer (77. Tonner), Moroz

Schiedsrichter: Patrick Heim (Oelsberg)

Zuschauer: 131

Tore: 0:1 Christopher Bibaku (45.), 1:1 Leonard Zerwas (83.), 1:2 Luca Herrig (87.)

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Gabriel Harig wegen groben Foulspiels (72).

Hier geht's zur Bildergalerie