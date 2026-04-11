 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Lukas Schumacher rettet den HSV, Jay Archard bremst für ETV

In der Landesliga Hammonia gewinnt Eimsbütteler TV II beim TuS Osdorf, FC St. Pauli III siegt beim SC Victoria II und Hamburger SV III holt spät ein Remis gegen SC Nienstedten.

von red · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Lukas Schumacher traf spät für den HSV (l.), Jay Archard schoss zwei der ETV-Tore.
Lukas Schumacher traf spät für den HSV (l.), Jay Archard schoss zwei der ETV-Tore. – Foto: Joerg Struwe, ETV

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Hamburger SV III
Rugenbergen
Un.Tornesch

Der 25. Spieltag der Landesliga Hammonia bringt ein Topspiel in Pinneberg, Formstärke bei SC Nienstedten und SSV Rantzau Barmstedt sowie mehrere richtungsweisende Duelle im Tabellenkeller.

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Das Wochenende der Landesliga Hammonia hält vor allem im oberen Drittel Spannung bereit. Spitzenreiter FC Eintracht Norderstedt II (56 Punkte) gastiert beim drittplatzierten TBS Pinneberg (45), das mit einem Sieg wieder näher heranrücken könnte. Auch Verfolger FC Alsterbrüder (52) steht bei Eintracht Lokstedt unter Zugzwang, um den Abstand nach ganz oben nicht größer werden zu lassen. Besonders stark präsentiert sich derzeit SC Nienstedten, das die beste Formkurve der Liga mitbringt und diese nun bei Hamburger SV III bestätigen will. Ebenfalls im Aufwind ist der SSV Rantzau Barmstedt, der gegen Klub Kosova als Favorit in die Partie geht. Dahinter wollen SV Rugenbergen, FC Union Tornesch und Eimsbütteler TV II ihre gute Ausgangsposition festigen, während SC Victoria II nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie gegen FC St. Pauli III vor einer schweren Aufgabe steht.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
2
4
Abpfiff
Mit Blick auf die Tabelle wollte Eimsbütteler TV II (vor dem Spieltag 37 Punkte) den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, während TuS Osdorf (32 Punkte) sich im gesicherten Mittelfeld stabilisieren wollte. Die Gäste stellten die Weichen noch vor der Pause: Jay Archard brachte ETV II in Führung (34.), Kalle Bensch erhöhte direkt (36.), ehe Paul Nicolais Amade von Blücher kurz vor dem Seitenwechsel auf 3:0 stellte (45.). Nach der Pause verkürzte Lennox Finn Anton Trampert (56.), doch Archard stellte den Abstand wieder her (74.). Jeremy Mikel Wachter traf noch zum 2:4 (77.). ETV II verbessert sich damit auf 40 Punkte und Rang fünf, Osdorf bleibt mit 32 Zählern im Mittelfeld.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
0
1
Abpfiff

Klare Rollenverteilung vor dem Spiel: FC St. Pauli III (43 Punkte) trat beim Tabellenletzten SC Victoria II (10 Punkte) an. Das Spiel blieb lange offen, ehe David Artur Gabrysch in der 69. Minute den einzigen Treffer erzielte. St. Pauli baut sein Konto auf 46 Punkte aus und festigt Rang drei, während Victoria II mit weiterhin zehn Punkten am Tabellenende bleibt.

Gestern, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
2
2
Abpfiff

Unterschiedliche Ausgangslagen vor dem Anpfiff: SC Nienstedten (38 Punkte) reiste mit Blick auf die obere Tabellenhälfte an, während Hamburger SV III (17 Punkte) im Tabellenkeller Punkte benötigte. Zunächst lief alles für die Gäste: Albert Conzen traf doppelt zur 2:0-Führung (35., 56.). In der Schlussphase kam der HSV zurück. Niel Lüthje verkürzte (71.), ehe Lukas Schumacher tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.+4). Nienstedten steht nun bei 39 Punkten und verpasst den Sprung nach oben, der HSV sammelt einen wichtigen Punkt im unteren Tabellenbereich.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
14:00
Spieltext Ein.Lokstedt - Alsterbrüder

Morgen, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
13:00
Spieltext TBS Pinneb. - Norderstedt II

Morgen, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
15:00
Spieltext Hetlingen - Rugenbergen

Morgen, 15:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
15:00
Spieltext Un.Tornesch - Altona 93 II

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
15:00
Spieltext SSV Rantzau - Klub Kosova

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Victoria II
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TBS Pinneberg
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - FC Union Tornesch
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 18.04.26 15:45 Uhr FC St. Pauli III - TuS Osdorf
So., 19.04.26 12:00 Uhr Altona 93 II - SSV Rantzau Barmstedt
So., 19.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Eintracht Lokstedt
So., 19.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - Eimsbütteler TV II

27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf
So., 24.05.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt
So., 24.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt
So., 24.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II

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