Lukas Schumacher rettet den HSV, Jay Archard bremst für ETV

Der 25. Spieltag der Landesliga Hammonia bringt ein Topspiel in Pinneberg, Formstärke bei SC Nienstedten und SSV Rantzau Barmstedt sowie mehrere richtungsweisende Duelle im Tabellenkeller.
Unterschiedliche Ausgangslagen vor dem Anpfiff: SC Nienstedten (38 Punkte) reiste mit Blick auf die obere Tabellenhälfte an, während Hamburger SV III (17 Punkte) im Tabellenkeller Punkte benötigte. Zunächst lief alles für die Gäste: Albert Conzen traf doppelt zur 2:0-Führung (35., 56.). In der Schlussphase kam der HSV zurück. Niel Lüthje verkürzte (71.), ehe Lukas Schumacher tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.+4). Nienstedten steht nun bei 39 Punkten und verpasst den Sprung nach oben, der HSV sammelt einen wichtigen Punkt im unteren Tabellenbereich.
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26. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Victoria II
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TBS Pinneberg
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - FC Union Tornesch
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 18.04.26 15:45 Uhr FC St. Pauli III - TuS Osdorf
So., 19.04.26 12:00 Uhr Altona 93 II - SSV Rantzau Barmstedt
So., 19.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Eintracht Lokstedt
So., 19.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - Eimsbütteler TV II
27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf
So., 24.05.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt
So., 24.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt
So., 24.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II
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