Lukas Schumacher rettet den HSV, Jay Archard bremst für ETV

Lukas Schumacher traf spät für den HSV (l.), Jay Archard schoss zwei der ETV-Tore. – Foto: Joerg Struwe, ETV

Der 25. Spieltag der Landesliga Hammonia bringt ein Topspiel in Pinneberg, Formstärke bei SC Nienstedten und SSV Rantzau Barmstedt sowie mehrere richtungsweisende Duelle im Tabellenkeller.

Das Wochenende der Landesliga Hammonia hält vor allem im oberen Drittel Spannung bereit. Spitzenreiter FC Eintracht Norderstedt II (56 Punkte) gastiert beim drittplatzierten TBS Pinneberg (45), das mit einem Sieg wieder näher heranrücken könnte. Auch Verfolger FC Alsterbrüder (52) steht bei Eintracht Lokstedt unter Zugzwang, um den Abstand nach ganz oben nicht größer werden zu lassen. Besonders stark präsentiert sich derzeit SC Nienstedten, das die beste Formkurve der Liga mitbringt und diese nun bei Hamburger SV III bestätigen will. Ebenfalls im Aufwind ist der SSV Rantzau Barmstedt, der gegen Klub Kosova als Favorit in die Partie geht. Dahinter wollen SV Rugenbergen, FC Union Tornesch und Eimsbütteler TV II ihre gute Ausgangsposition festigen, während SC Victoria II nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie gegen FC St. Pauli III vor einer schweren Aufgabe steht.

Klare Rollenverteilung vor dem Spiel: FC St. Pauli III (43 Punkte) trat beim Tabellenletzten SC Victoria II (10 Punkte) an. Das Spiel blieb lange offen, ehe David Artur Gabrysch in der 69. Minute den einzigen Treffer erzielte. St. Pauli baut sein Konto auf 46 Punkte aus und festigt Rang drei, während Victoria II mit weiterhin zehn Punkten am Tabellenende bleibt.

Unterschiedliche Ausgangslagen vor dem Anpfiff: SC Nienstedten (38 Punkte) reiste mit Blick auf die obere Tabellenhälfte an, während Hamburger SV III (17 Punkte) im Tabellenkeller Punkte benötigte. Zunächst lief alles für die Gäste: Albert Conzen traf doppelt zur 2:0-Führung (35., 56.). In der Schlussphase kam der HSV zurück. Niel Lüthje verkürzte (71.), ehe Lukas Schumacher tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.+4). Nienstedten steht nun bei 39 Punkten und verpasst den Sprung nach oben, der HSV sammelt einen wichtigen Punkt im unteren Tabellenbereich.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Mit Blick auf die Tabelle wollte Eimsbütteler TV II (vor dem Spieltag 37 Punkte) den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, während TuS Osdorf (32 Punkte) sich im gesicherten Mittelfeld stabilisieren wollte. Die Gäste stellten die Weichen noch vor der Pause: Jay Archard brachte ETV II in Führung (34.), Kalle Bensch erhöhte direkt (36.), ehe Paul Nicolais Amade von Blücher kurz vor dem Seitenwechsel auf 3:0 stellte (45.). Nach der Pause verkürzte Lennox Finn Anton Trampert (56.), doch Archard stellte den Abstand wieder her (74.). Jeremy Mikel Wachter traf noch zum 2:4 (77.). ETV II verbessert sich damit auf 40 Punkte und Rang fünf, Osdorf bleibt mit 32 Zählern im Mittelfeld.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Spieltext Ein.Lokstedt - Alsterbrüder

Spieltext TBS Pinneb. - Norderstedt II

Morgen, 15:00 Uhr Hetlinger MTV Hetlingen SV Rugenbergen Rugenbergen 15:00 PUSH

Spieltext Hetlingen - Rugenbergen

Spieltext Un.Tornesch - Altona 93 II

Morgen, 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt SSV Rantzau Klub Kosova Klub Kosova 15:00 PUSH

Spieltext SSV Rantzau - Klub Kosova

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Victoria II

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TBS Pinneberg

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - FC Union Tornesch

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Eintracht Norderstedt II

Sa., 18.04.26 15:45 Uhr FC St. Pauli III - TuS Osdorf

So., 19.04.26 12:00 Uhr Altona 93 II - SSV Rantzau Barmstedt

So., 19.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Eintracht Lokstedt

So., 19.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - Eimsbütteler TV II

27. Spieltag

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II

Fr., 22.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder

Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV

Fr., 22.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf

So., 24.05.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt

So., 24.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt

So., 24.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen

So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II

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