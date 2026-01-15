Lukas Schmeller wechselt zum TuS Binzen

Der TuS Binzen kann einen Winterneuzugang für seinen Landesliga-Kader präsentieren. Wie der Verein mitteilte, habe Lukas Schmeller "noch vor dem Ende der Abmeldefrist im Dezember seine Zusage für einen sofortigen Wechsel gegeben". Der 23-Jährige stammt aus der Nachwuchsabteilung des FV Lörrach-Brombach und wechselt nun von Ligakonkurrent FC Wittlingen, für den er seit vier Jahren aktiv war, nach Binzen.

Der vielseitig einsetzbare Defensivspezialist sei derzeit allerdings noch nicht spielberechtigt. "Die Gespräche mit dem FC Wittlingen sollen bis zum Ende der Transferperiode nochmals aufgenommen werden. Wir hoffen, dass wir noch eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden werden. Eine unnötige Sperre des Spielers wollen wir natürlich vermeiden", heißt es seitens des TuS Binzen. Unabhängig davon werde Schmeller am 26. Januar bei seinem neuen Verein in die Vorbereitung starten.