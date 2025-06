Lukas Rupp wird auch kommende Saison das Löwentrikot tragen

„Ich freue mich riesig, dass wir mit Lukas Rupp die nächste wesentliche Stütze und einen wichtigen Unterschiedsspieler an uns binden können. Lukas will den Weg zusammen mit uns fortsetzen, den wir mit Beginn der Rückrunde eingeschlagen haben. Ruppi ist ein hervorragender Typ, der nach innen und außen gut wirkt“, sagt KSV-Geschäftsführer Sören Gonther.



„Wir haben im letzten halben Jahr in Kassel richtig was bewegen können. Ich glaube an diese Mannschaft und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine gute Rolle in der kommenden Saison spielen können. Alleine was wir in der Rückrunde abgeliefert haben, dazu der Schulterschluss mit den grandiosen Fans im Rücken, das hat für mich den Ausschlag gegeben, weiterhin beim KSV zu bleiben. Ich freue mich jetzt schon auf den Saisonstart Anfang August“, sagt Lukas Rupp über seine Vertragsverlängerung.



Lukas Rupp wechselte im Herbst 2024 in die Fuldastadt nach Nordhessen. In der abgelaufenen Saison spielte er in 18 Regionalligaspielen des KSV mit, dabei erzielte Rupp vier Tore und vier Vorlagen für die Löwen.