Lukas Rupp und Löwen beenden Gespräche von red · Heute, 07:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES

In den vergangenen Wochen haben zwischen dem KSV Hessen Kassel und Mittelfeldspieler Lukas Rupp intensive Gespräche über eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit stattgefunden. Nachdem im Zuge der bereits kommunizierten Trennung vor dem Spiel bei Kickers Offenbach neue finanzielle Spielräume entstanden waren, wurden verschiedene Optionen für einen Verbleib ausgelotet.

„Leider ist es uns am Ende nicht gelungen, Lukas mit einem neuen Vertragsangebot von einem Verbleib in Kassel zu überzeugen“, kommentiert KSV-Vorstandssprecher Karsten Crede die Entscheidung des Mittelfeldspielers.



Der KSV hat im Rahmen seiner Möglichkeiten ein ambitioniertes, leistungsorientiertes und attraktives Angebot unterbreitet. „Die neu entstandenen Spielräume haben wir genutzt, um Lukas eine Perspektive für einen Verbleib in Kassel aufzuzeigen. Dass er sich dennoch anders entschieden hat, bedauern wir, respektieren seinen Entschluss aber selbstverständlich. Nun gilt unser voller Fokus der weiteren Kaderplanung“, erklärt Crede.





Der KSV Hessen Kassel bedankt sich bei Lukas Rupp für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihm für seine private und sportliche Zukunft in seiner Heimat alles Gute. ___________________________

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