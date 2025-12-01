Lukas Riglewski trifft dreifach und genießt seine Rolle als Freigeist

Der Co-Spielertrainer des SV Heimstetten erzielt sein 14. Saisontor. Für Riglewski ist es bereits die zehnte Saison hintereinander, in der er eine zweistellige Zahl von Treffern markiert.

Auch nach dem Schlusspfiff geht Lukas Riglewski voran. Soeben haben der Co-Spielertrainer des SV Heimstetten und seine Teamkollegen zusammen mit ihren Fans der „Hoaschdenga Buam“ den 5:1-Kantersieg gegen Geretsried bejubelt und besungen – nun geht es für die Kicker noch zum Abklatschen an die Bande. Und vorneweg marschiert dabei Riglewski, der zuvor auch dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat.

So köpft der Toptorjäger nicht nur kurz vor der Pause eine feine Flanke von Yannick Günzel zum 3:1 ins Netz, sondern im zweiten Durchgang legt er auch noch zwei weitere Treffer nach. 13 Tage nach seinem 32. Geburtstag gelingt Lukas Riglewski somit sein zweiter Dreierpack in dieser Spielzeit, durch den er seine Saisonausbeute auf nunmehr 14 Tore ausbaut.

Damit liegt der Co-Spielertrainer ligaweit auf Rang zwei hinter Nördlingens Simon Gruber (15 Tore). Doch was noch beachtlicher ist: Für Riglewski ist es bereits die zehnte Saison hintereinander beim SVH, in der er eine zweistellige Zahl von Treffern markiert.

„Mir macht meine jetzige Rolle als Freigeist hinter den Spitzen richtig Spaß“, betont der Routinier nach dem Abpfiff. Wobei er sogleich einen Satz hinzufügt, den er schon seit Jahren fast mantraartig vor sich herträgt: „Mir ist es eigentlich egal, wer bei uns die Tore schießt. Hauptsache, wir sind als Team erfolgreich.“ Aktuell liegen seine Heimstettner auf Tabellenrang sieben, womit man durchaus zufrieden sein könne, findet der 32-Jährige. Allerdings räumt er auch ein: „Es wäre mehr drin gewesen. Aber in einigen Spielen hat unserer jungen Mannschaft vielleicht noch die Erfahrung gefehlt.“

Diese wiederum bringt er selbst inzwischen reichlich mit – und versucht sie seit der laufenden Saison auch als spielender Coach weiterzugeben. „Ich bin super im Trainerteam eingebunden, bekomme viel Verantwortung, und es macht mir total viel Spaß“, betont Lukas Riglewski. Und auch seinen Torhunger hat die zusätzliche Aufgabe als Coach offensichtlich nicht mindern können.