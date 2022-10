Lukas Reitz ist ein zentraler Spieler bei TuRU Düsseldorf. – Foto: #FMNMEDIENLAB

Lukas Reitz - unermüdlicher Führungsspieler Kapitän Lukas Reitz geht bei Oberligist TuRU Düsseldorf auch dann voran, wenn es mal weh tut.

Wenn man einen Führungsspieler reproduzieren könnte, dann würde Lukas Reitz als ideale Blaupause dienen. Der 26-Jährige verkörpert alles, was ein Kapitän haben muss. Reitz strahlt eine natürliche Autorität aus. Sein Wort hat Gewicht, auch wenn er kein Lautsprecher ist. Er übernimmt Verantwortung, ist in der Kabine und neben dem Platz menschlich hoch angesehen beim Oberligisten TuRU Düsseldorf. Und – was auch nicht ganz unwichtig ist – seine sportlichen Fähigkeiten auf dem Fußballplatz sind über alle Zweifel erhaben.

„Lukas ist für uns der perfekte Spielführer und darüber hinaus im Defensivbereich gemeinsam mit Daniel Rey auch unsere Lebensversicherung“, sagt Pierre Mendes Da Costa. Der 33-jährige Portugiese weiß genau, wovon er spricht. Zu seiner Aktivenzeit profitierte Mendes Da Costa als Torhüter noch von den Abwehrqualitäten seines unmittelbar vor ihm postierten Innenverteidigers. Heute ist Da Costa Co-Trainer der TuRU und zählt mit Lukas Reitz zu den dienstältesten Protagonisten im Klub von der Feuerbachstraße. Beide heuerten zur Spielzeit 2015/2016 bei den Oberbilkern an. Lukas Reitz wechselte damals aus der A-Jugend des 1. FC Mönchengladbach zur TuRU. „Ich habe damals mein Jurastudium in Düsseldorf begonnen und mich daher nach einem Klub in der Umgebung umgesehen“, blickt der auch im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildete Abwehrspezialist zurück. Seitdem sind rund sieben Jahre vergangen, viele Spieler gekommen und gegangen, doch eines hat sich für Lukas Reitz bei seinem Verein nicht geändert. „Ich habe mich bei der TuRu von Anfang an sehr wohl gefühlt, und das ist auch heute noch der Fall.“ Großen Anteil daran trägt auch Präsident Manuel „Manolo“ Rey, der als Nachfolger des heutigen Ehrenpräsidenten Heinz Schneider in große Fußstapfen trat. „Heinz Schneider hat für den Klub wahnsinnig viel getan. Umso glücklicher können wir sein, dass wir mit Manuel Rey einen so guten Nachfolger haben. Er trifft kluge Entscheidungen und holt aus den vorhandenen Möglichkeiten das Optimum heraus“, schwärmt Reitz.