Lukas Niefer bringt frischen Wind in den Sturm 💙💛

Mit Lukas Niefer stößt im Winter ein erfahrener Offensivspieler per Zweitspielrecht zu unseren Ersten Männern. Der 27-jährige Stürmer vom SKG Botnang aus dem Raum Stuttgart ist studienbedingt in Weimar und wird ab sofort unseren Kader verstärken.

Laut Datenbank bringt Niefer reichlich Praxis im Seniorenbereich mit: In bislang 87 Pflichtspielen erzielte er 29 Treffer – eine Quote, die seine Abschlussstärke und seine Bedeutung im letzten Drittel klar unterstreicht. Für Empor soll er genau diese Torerfahrung einbringen, das Offensivspiel beleben und zusätzliche Impulse setzen. Mit Niefer erweitert sich die Variabilität im Angriff, sowohl im Positionsspiel als auch im Abschluss. Unsere Erste Mannschaft erhält damit eine wertvolle Option für die Rückrunde.