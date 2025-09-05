Lukas Neth schießt SV Jungingen mit Viererpack zum Sieg

Die Bezirksliga Donau/Iller startete heute mit einem eindrucksvollen Auftritt des SV Jungingen in den 4. Spieltag. Beim 4:1-Heimsieg gegen SW Donau avancierte Lukas Neth zum überragenden Mann des Abends und erzielte alle vier Treffer für seine Mannschaft.

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Hausherren früh ein Zeichen setzten. Bereits in der 10. Minute brachte Lukas Neth den SV Jungingen per Strafstoß in Führung. Doch die SW Donau zeigte sich unbeeindruckt und kam in der 36. Minute durch Francesco D'Alessio zum Ausgleich. Nach der Pause übernahm Neth endgültig die Regie. Direkt in der 46. Minute stellte er den alten Abstand wieder her und baute die Führung in der 65. Minute weiter aus. Spätestens mit seinem vierten Treffer in der 84. Minute war die Partie entschieden. ---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen SV Westerheim Westerheim

Das Topspiel des Spieltags steigt in Offenhausen: Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen und haben ihre Qualität bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Der SV Offenhausen mit elf Treffern aus drei Spielen trifft auf den defensivstarken SV Westerheim, der mit nur einem Gegentor bisher die stabilste Abwehr der Liga stellt. Der Sieger setzt ein klares Ausrufezeichen im Rennen um die Spitzenplätze.

FV Asch-Sonderbuch will nach dem klaren 0:4 in Westerheim wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit zehn Treffern aus drei Spielen hat die Offensive ihr Potenzial bereits gezeigt, nun soll gegen den SV Eggingen auch die Defensive stabilisiert werden. Eggingen steht nach dem 2:4 in Langenau unter Druck, um nicht frühzeitig ins untere Tabellendrittel abzurutschen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau FC Burlafingen Burlafingen

Ein richtungsweisendes Kellerduell: Der TSV Langenau hat nach dem Sieg gegen Eggingen den ersten Befreiungsschlag gelandet und will nun gegen den Aufsteiger FC Burlafingen nachlegen. Burlafingen zeigte beim 1:1 in Hüttisheim Moral, braucht aber Punkte, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel, ein Sieg könnte die Saisonplanung entscheidend erleichtern.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim TSG Ehingen TSG Ehingen

Aufsteiger gegen Absteiger – ein Duell zweier ambitionierter Teams. Der FC Hüttisheim ist noch ungeschlagen, musste sich zuletzt aber mit zwei Unentschieden zufriedengeben. Die TSG Ehingen will nach dem Remis gegen Türkgücü Ulm nun wieder dreifach punkten, um sich frühzeitig im gesicherten Mittelfeld festzusetzen.

Für den SC Türkgücü Ulm bietet das Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht TSV Kettershausen-Bebenhausen die große Chance, den eigenen Fehlstart zu korrigieren. Türkgücü ist nach dem Abstieg aus der Landesliga noch im Findungsprozess, hat aber mit vier Punkten eine ordentliche Basis geschaffen. Kettershausen-Bebenhausen kassierte bereits 13 Gegentore und benötigt dringend eine Trendwende, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang TSV Blaustein Blaustein

Die SGM Aufheim Holzschwang geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den TSV Blaustein. Nach dem spektakulären 6:3 in Kettershausen hat die Offensive ihre Qualität unterstrichen und will nun die nächsten Punkte einfahren. Blaustein dagegen steckt nach der 2:8-Heimklatsche gegen Öpfingen tief im Tabellenkeller und steht vor einer mentalen Bewährungsprobe.

Der Spitzenreiter aus Öpfingen empfängt die SGM Senden-Ay und will seine Position an der Tabellenspitze festigen. Nach dem 8:2-Sieg in Blaustein strotzt die Mannschaft vor Selbstvertrauen und hat bereits 16 Tore erzielt – Ligabestwert. Die SGM Senden-Ay braucht nach zwei Niederlagen in Folge dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht im unteren Drittel stecken zu bleiben.

