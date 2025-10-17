Lukas Martin führt nun JFG Drei Wappen Oberpfalz 09

„Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass jeder im Team die gleiche Vision hat“. Mit diesem Zitat von Sir Alex Ferguson hatte die JFG-Vorsitzende Anja Wittmann die Jahresversammlung eröffnet und darauf hingewiesen, „dass dieser Spruch auch unseren Verein ausmacht“. Letztlich würden fünf Vereine ein Ziel verfolgen, nämlich die Jugend von den D- bis zu den A-Junioren nicht nur sportlich, sondern auch persönlich zu fördern. „Diese gemeinsame Vision macht uns stark und gibt unseren jungen Spielern eine Perspektive“, so Wittmann.

Ränkam. (reit) Die Jugend-Förder-Gemeinschaft (JFG) Drei Wappen Oberpfalz 09 mit den fünf Stammvereinen DJK Arnschwang, SG Chambtal, FC Furth im Wald, SV Gleißenberg-Lixenried und FC Ränkam hat einen neuen Vorsitzenden. Nachdem sich die bisherige sehr engagierte Vorsitzende Anja Wittmann bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim des FC Ränkam nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte, war die Suche nach einem Nachfolger notwendig, der in der Person von Lukas Martin von der DJK Arnschwang gefunden wurde. Diesem war es dann vorbehalten, die bisherige Vorsitzende zu verabschieden, wobei er diese liebevoll als „die Mutti der JFG“ bezeichnete. Wittmann hatte zuvor noch einen ausführlichen Jahresbericht gegeben, wobei sie den sportlichen und den organisatorischem Bereich ausführlich beleuchtet hatte.

Anschließend blickte sie auf ein spannendes Jahr zurück. Beim sportlichen Rückblick stellte sie fest, dass die Saison 2024/25 für den Verein mit 140 Spielern ein voller Erfolg war. Das absolute Highlight sei der erste Platz der D1-Junioren in der Kreisliga gewesen, was mit dem Aufstieg in die Bezirksoberliga verbunden war. Die D2 und die D3 hätten solide Plätze belegt. Die C1-Junioren erreichten in der Kreisliga den sechsten Platz und auch die C2 und C3 zeigten mit Rang vier und Rang drei starke Leistungen. Die B-Junioren sicherten sich den fünften Platz in der Kreisliga und holten sich den Titel des Kreismeisters. Die A-Junioren kämpften um den Aufstieg in die Bezirksoberliga und erreichten am Ende einen respektablen vierten Rang. Das Highlight sei der Landratscup-Sieg gewesen.

Wittmann nutzte danach die Gelegenheit, um zwei treue Wegbegleiter zu verabschieden. Es war dies zunächst Roland Mückl, der als Trainer und Betreuer drei Jahre lang unzählige Stunden auf dem Platz verbracht hat. Der andere war Andreas Heuberger, der fünf Jahre lang als Betreuer und Koordinator den Verein mit unglaublichem Herzblut bereichert hat. Dessen Engagement und Organisationstalent hätten bleibenden Eindruck hinterlassen.

In ihrem sportlichen Ausblick für die Saison 2025/26 bemerkte Wittmann, dass der Start trotz frühzeitiger Planung holprig verlief. Ein zentrales Problem sei es mittlerweile, Trainer zu finden, was eine große Herausforderung für den Verein bedeutet. Sie verwies auf derzeit 140 Spieler, 19 Trainer, Betreuer und Koordinatoren sowie acht Mannschaften in verschiedenen Spielklassen. Von den 140 Spielern sind 58 aus Furth im Wald, 38 aus Ränkam, 18 aus Chambtal, elf aus Gleißenberg und sechs Spieler aus Arnschwang. In der Trainerstellung sei Ränkam mit sieben führend, gefolgt von Furth im Wald mit sechs sowie je zwei aus Arnschwang, Gleißenberg und Chambtal. Anschließend ging sie ausführlich auf die einzelnen Teams ein und befasste sich auch mit Herausforderungen in Verbindung mit neuen Verbandsvorgaben, wobei es einen emotionalen Austausch gegeben habe, die ihr ein paar graue Haare gekostet habe. Ziel sei ganz klar, die Spieler in der JFG zu halten, stabile Kader zu schaffen und trotzdem jedem Spieler gerecht zu werden. Es gebe nur zwei Möglichkeiten: Entweder man finde zusammen eine Lösung in der JFG oder eine Mannschaft müsse ausgegliedert werden, wovon sie aber bewusst abriet.

Das Ziel für diese Saison sei eine stetige sportliche Weiterentwicklung der Spieler in allen Altersklassen mit Förderung des Teamgeists und der sportlichen Fairness. Es gehe um starke Leistungen in den Ligen, insbesondere um den Aufbau von konkurrenzfähigen ersten Mannschaften, um dem Ziel des Verbandes gerecht zu werden. Angestrebt würden auch Erfolge bei Turnieren, wie zum Beispiel dem Landratscup oder den Kreismeisterschaften. Mit einer starken Organisation, engagierten Trainern und motivierten Spielern blicke man optimistisch in die Saison 2025/26.

In ihrem organisatorischen Rück - und Ausblick bemerkte Wittmann, dass gemeinsam viel Gutes geschafft wurde. Die Vorstandschaft habe seit Oktober 2024 mit viel Herzblut und Teamgeist gearbeitet. Diese sei in 16 Vorstandschaftssitzungen zusammengekommen, um die zahlreichen Aufgaben und Projekte des Jahres zu planen und umzusetzen. Der Winter habe ganz im Zeichen der Hallensaison gestanden, wobei der Verein nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als Ausrichter von zehn Turnieren fungiert hat, womit die JFG Drei Wappen Spitzenreiter im Landkreis war.

Ein besonderes Anliegen sei der Austausch mit allen Beteiligten gewesen. Pro Halbjahr seien Trainer und Betreuer zu Informations- und Austauschrunden eingeladen worden, um gemeinsam Ideen zu entwickeln und die Zusammenarbeit zu stärken. Im Frühjahr sei mit der Entwicklung eines Leitbildes ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht worden. Dieses Leitbild gebe eine klare Orientierung und spiegle die Werte und Ziele des Vereins wider. Ein Höhepunkt sei das 15-jährige Jubiläum gewesen, das im festlichen Rahmen in Arnschwang gefeiert wurde. Ebenso erfreulich sei das Sommerfußballcamp der Münchner Fußballschule auf dem Sportgelände in Ränkam gewesen, das ein voller Erfolg war. Die Saisonabschlussfeiern seien mit viel Liebe zum Detail organisiert worden.

In ihrem Ausblick ging die Vorsitzende noch auf die Trainerrekrutierung und eine Strukturverbesserung ein und richtete auch den Fokus auf die Entwicklung, um die Mannschaften in ihren Ligen zu etablieren.

Abschließend verwies die Vorsitzende drauf, dass sie an rund 50 offiziellen Terminen teilgenommen hat. Aber jeder Moment, jeder Einsatz, jedes Lachen und jeder Handschlag hätten gezeigt, wie stark die JFG Drei Wappen ist. Sie habe in ihrer Amtszeit großartige Momente erleben dürfen und jeder einzelne Stammverein sei ihr ans Herz gewachsen. Sie rief alle dazu auf, weiter Gas zu geben. Sie werde zwar für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung stehen, versprach aber, dass sie immer wieder auf den Fußballplätzen zu sehen sein wird.

Dem Kassenbericht von Anton Schwendemann war zu entnehmen, dass die JFG mit einem soliden Plus dasteht. Die Kassenprüfer bestätigten eine gute Kassenführung.

In seinem Grußwort appellierte der Vorsitzende des FC Ränkam, Manfred Dietl als Hausherr an seine Kollegen aus den anderen Stammvereinen, weiterhin mit vollem Einsatz die Jugendarbeit der JFG zu unterstützen.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis gebracht: 1. Vorsitzender Lukas Martin (DJK Arnschwang), 2. Vorsitzender Lucas Steinert (FC Furth im Wald), 3. Vorsitzender Niklas Meixensperger (SV Gleißenberg), 4. Vorsitzender Benedikt Schinabeck (SG Chambtal), 5. Vorsitzender Richard Dietl (FC Ränkam), 1. Kassier Anton Schwendemann (FC Ränkam), 1. Kassenprüfer Dr. Heinrich Fischer (FC Ränkam), 2. Kassenprüfer Ewald Steger (DJK Arnschwang), 1. Schriftführer Markus Siegl (FC Furth im Wald), 2. Schriftführer Sebastian Söldner (SV Gleißenberg-Lixenried), Beisitzer Hansgeorg Hanauer (SV Gleißenberg-Lixenried), Anton Renner (DJK Arnsschwang), Martin Schwägerl (SG Chambtal) und Nils Knebel (DJK Arnschwang).

Nach den reibungslosen Neuwahlen verabschiedete Lukas Martin die bisherige Vorsitzende Anja Wittmann und nannte sie liebevoll „die Mutti der JFG“. Auch Paul Thiel wurde aus der Vorstandschaft verabschiedet. Dieser konnte leider nicht anwesend sein. Martin bedankte sich für das Vertrauen und versprach, dass er in Zukunft die JFG mit dem Zitat „In den Farben getrennt, in der Sache vereint" leiten möchte, wobei er auf die volle Unterstützung seiner Vorstandskollegen und der Stammvereine hofft.