Lukas Mangold mit Ausgleich gegen Türkspor Neu-Ulm in letzter Sekunde

Unsere Staiger Elf hatte sich das 1:1 Unentschieden gegen den Topfavoriten der Liga, Türkspor Neu-Ulm redlich verdient, obwohl der Staiger Anhang erst in der Nachspielzeit jubeln durfte. Entscheidend war es Anfang der zweiten Halbzeit im Spiel zu bleiben. Danach gab es auch nicht mehr so viele gefährliche Aktionen und der Lucky Punch war möglich. Und er kam. Sicherlich ein glücklicher Punkt, aber aufgrund der Einstellung und dem Kampf nicht unbedingt unverdient. Wieder hat es sich ausgezahlt als Mannschaft bis zum Schluss daran zu glauben, dass noch was möglich ist. Der Gast ist spielerisch und auch taktisch sehr stark und wird sicherlich ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Die erste Hälfte war spielerisch auf sehr hohem Niveau, wobei sich auch unser SCS einiges zutraute und die Partie immer offen gestaltete. Die Gäste selber waren technisch versiert und im Kollektiv schon eine Klasse für sich, was sich dann auch in Zahlen durch das 0:1 niederschlug: Nachdem kurz vorher der Gast bereits in kurzer Zeit zweimal gefährlich im Strafraum aufgetaucht ist, war es nach einer butterweichen Flanke von der linken Seite so weit. Stojnovic stiehlt sich davon und kommt dann relativ unbedrängt zum Kopfball (31.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen, wobei für Staig der Rückstand ärgerlich war. Der SCS hatte gute Aktionen nach vorne und war voll im Spiel; der Gast hingegen unfassbar gefährlich beim Tempogegenstoß war. Anfangs der 2. Halbzeit machten die Gäste nochmals gehörig Druck und wollten den zweiten Treffer. In dieser Phase verteidigte die Hille-Elf perfekt und so blieb man auch ergebnistechnisch im Spiel. Die Türken schraubten nach rund 60 Minuten unverständlicherweise die Bemühungen runter und so kam auch der SCS zu Chancen: Das dickste Ding hatte Jens Geiselmann, als er eine Volleyabnahme nicht sauber traf und die Großchance so leider vergab. Auch saßen die Verwarnungen auf Seiten der Staiger beim sonst gut leitenden Schiedsrichter recht locker und man kann von einer etwas einseitigen Vergabe sprechen. Zum Ende des Spiels überschlugen sich die Ereignisse: Rot, Tor, Gelb/Rot. Unfassbar. Nach dem Tritt von Weibler an Lukas Mangold, was mit der roten Karte berechtigt, geahndet wurde, fliegt der Freistoß in den Strafraum der Gäste. Nach einer Verlängerung des Balls steht Ousman Jasseh mit dem Kopf schon einschussbereit und sein Ball landet noch auf dem Fuß von Luki Mangold der in das Kreuzeck einschießt. Julian Rauner sah obendrein noch gelb-rot, da ein Kommentar als gelbwürdig angesehen wurde. Dies war leider die Konsequenz aus den vielen Verwarnungen in einem Spiel, dass immer fair war. Danach war sofort Schluss in einem sehr interessanten und spektakulären Spiel, wo die Zuschauer wieder die Gewinner waren. Die Gäste hingegen war mit der Punkteteilung nicht zufrieden, aber hier stemmten sich die Staiger mit Willen und Hingabe gegen eine technisch unglaublich guten Gegner und so hat sich unserer SC Staig den Punkt redlich verdient.