Lukas Leidig verlässt Göttingen 05 Wechsel nach Hessen von NK · Heute, 18:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Roith

Kurz vor Ende der Transferperiode konnten die Verantwortlichen der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen und den Wechsel von Lukas Leidig perfekt machen. Entsprechend groß ist die Zufriedenheit im Lager des Verbandsligisten über diese Verstärkung.

Leidig durchlief seit der D-Jugend die Nachwuchsmannschaften von Göttingen 05 und spielte dort durchgehend auf höchstem Niveau. Zuletzt führte er die A-Junioren in der Oberliga als Kapitän an und vertrat das Team auch beim REWE-Juniorcup. Seine sportliche Heimat hat der Defensivspieler vor allem in der Abwehr, bevorzugt auf der Innenverteidigerposition. Der Übergang in den Herrenbereich wurde durch eine schwerere Verletzung gebremst, dennoch sammelte Leidig bereits erste Einsatzzeiten im Landesliga-Kader von Göttingen 05. Da der Spieler aus Speele stammt und viele Akteure der SG noch aus gemeinsamen Zeiten im Nachwuchs von 05 kennt, dürfte ihm die Eingewöhnung leichtfallen.

Zu seinem Wechsel erklärt Leidig:

„Ich hatte dort immer das Gefühl von großer Wertschätzung, sportlichem Ehrgeiz und Anerkennung. Daher will ich diese Zeit nicht missen, im Herrenbereich gestaltet sich das nun etwas anders für mich. Ich habe nicht das Gefühl, dass auf mich unbedingt gebaut oder gesetzt wird, daher dieser Richtungswechsel.“ Auf seine bisherige Laufbahn blickt der Neuzugang ebenfalls zurück:

„Ich habe mal bei der JSG Nieste gestartet, bin dann über Baunatal schließlich bei 05 gelandet. Dazu kam dann der Stützpunkt, wo wir bei vielen Turnieren mitgespielt haben. Highlight war sicherlich der Aufstieg in die Regionalliga in der U15 und das Pokalfinale in der B-Jugend, wo ich gemeinsam mit Aaron auf dem Platz stand. Natürlich ist auch immer der REWE - Cup ein echtes Highlight, was immer Spaß bereitet hat.“