Lukas Laumann: "Heiko Güntert hat den Dancefloor gerockt"

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: die SG Stühlingen/Weizen − Aufsteiger in die Bezirksliga. 2024 schlossen sich die Fußballrivalen SV Stühlingen und FC Weizen zusammen. Die SG wurde direkt Meister der Kreisliga A Ost. Kapitän Lukas Laumann blickt zurück.

BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

Was wir in kürzester Zeit geschaffen haben, ist einmalig.