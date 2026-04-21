Lukas Koschik wechselt zum VfB Fallersleben

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert: Lukas Koschik wechselt vom SSV Vorsfelde an den Windmühlenberg. Der routinierte Rechtsverteidiger bringt dabei eine Menge Erfahrung mit. Das gab der Verein via Instagram preis.

Trainer Leon Schroeder zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verpflichtung: „Wir freuen uns mit Lukas einen erfahrenen und qualitativ, sowie menschlich, einwandfreien Fußballer, der auf dem Platz immer 120% gibt, für uns gewonnen zu haben.“ Zudem hebt er die Bedeutung für das Team hervor: „Mit seiner Einstellung wird er der Mannschaft auf und neben dem Platz sofort weiterhelfen.“

Koschik ist seit Jahren eine feste Größe in der Reserve des SSV Vorsfelde. Auch in der laufenden Saison stand er schon 15 Mal in der Bezirksliga auf dem Feld, startete zwölf Mal von Beginn an und ist ein Garant dafür, dass man mitten im Titelrennen steckt.