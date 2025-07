Lukas Korytowski bleibt Schwarz-Weißer

Pünktlich zum Trainingsauftakt der Vorbereitung zur Saison 2025/26 in der Oberliga Niederrhein kann der ETB Schwarz-Weiß Essen eine ganz wichtige Personalie verkünden: Die Schwarz-Weißen freuen sich sehr, dass Leistungsträger Lukas Korytowski ein weiteres Jahr am Uhlenkrug bleibt. Der 21-jährige Angreifer wechselte im letzten Sommer - nach seinem ersten Seniorenjahr - von der SpVg Schonnebeck zu den „Schwatten“ und konnte sich direkt einen Stammplatz erkämpfen. Korytowski absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 32 Meisterschaftsspiele für den DFB-Pokalsieger von 1959, in denen ihm 14 Tore gelangen. In der Jugend bekam der talentierte Offensivspieler ein Topausbildung und spielte für Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 in der U19- und U17-Bundesliga.