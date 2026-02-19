Lukas Kiefer im Interview: Bereit für den Start in die Pflichtspiele

Lukas, die Vorbereitung liegt fast hinter euch. Wie fällt dein persönliches Fazit aus – sportlich und auch innerhalb der Mannschaft?



Sportlich hat uns die Vorbereitung extrem gutgetan. Wir konnten körperlich nochmal richtig arbeiten. Ich denke, sowohl die Mannschaft als auch ich persönlich haben noch einmal eine Schippe draufgelegt. Zusätzlich hatten wir einige Aktivitäten abseits des Platzes, konnten uns auf einer anderen Ebene austauschen und haben sogar gemeinsam die Kabine erneuert. Das alles stärkt den Zusammenhalt und kann uns definitiv noch einen zusätzlichen Push geben. Dass wir ungeschlagen durch die Vorbereitung gekommen sind, ist natürlich sehr gut für das Selbstbewusstsein und zeigt, dass wir auf einem guten Stand sind. Trotzdem wissen wir: Am Ende zählt das alles nur dann, wenn wir es in der Liga bestätigen.

Woran habt ihr in den letzten Wochen besonders intensiv gearbeitet?



Wir haben unsere taktische Herangehensweise nochmal angepasst und diese über die gesamte Vorbereitung hinweg immer weiter verfeinert. Ich glaube, diese Art zu spielen passt sehr gut zu unserer Mannschaft. Dazu kommt die körperliche Komponente: Wir sind robuster geworden, gerade in den direkten Duellen. Das wird in der Rückrunde ein wichtiger Faktor sein und das müssen wir nun auch in den Pflichtspielen zeigen.

Du bist als Kapitän sehr nah an der Mannschaft. Wie ist aktuell die Stimmung?



Die Stimmung ist sehr gut. Die Siege in der Vorbereitung haben sicher ihren Teil dazu beigetragen, aber vor allem fühlen wir uns gut vorbereitet. Man merkt, dass die Jungs richtig heiß sind, dass es endlich wieder losgeht.

Welche Bedeutung hatte diese Vorbereitung nach der Hinrunde und im engen Rennen der Liga? Sie war enorm wichtig. Wir hatten die Möglichkeit, noch ein, zwei Steine umzudrehen und jetzt nochmal alles reinzuwerfen. Die Liga ist unglaublich eng, da kann jeder kleine Schritt entscheidend sein. Wenn wir unsere Chance nutzen, können wir in der Rückrunde definitiv für die eine oder andere Überraschung sorgen. Du hast zuletzt auch neue Einblicke abseits des Platzes durch ein Trainee im Verein gewonnen. Hat das deinen Blick auf deine Rolle verändert? Ja, auf jeden Fall. Es hat mir sehr gutgetan, andere Blickwinkel kennenzulernen. Vor allem zu sehen, wie viel Herzblut jeder einzelne Mitarbeiter in diesen Verein steckt. Das macht demütig und zeigt uns Spielern, wie dankbar wir sein können, Teil dieses Vereins zu sein. Das nehme ich auch mit in meine Rolle als Kapitän.