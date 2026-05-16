Lukas Kassler rettet den TSV Weeze gegen Lowick

TSV Weeze gleicht aus. – Foto: Pascal Derks

Spieltag 32 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Am Mittwoch haben der Kevelaerer SV und Alemannia Pfalzdorf gejubelt. Die Sportfreunde 97/30 Lowick sahen gegen den TSV Weeze lange wie der Sieger aus, doch Lukas Kassler rettete dem Aufsteiger kurz vor Schluss noch einen Punkt.

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Der Kevelaerer SV hat sich in einer turbulenten Partie beim SV Rindern spät durchgesetzt und den vierten Tabellenplatz gefestigt. Dabei sah zunächst vieles nach einer Punkteteilung aus, ehe die Gäste in der Nachspielzeit doch noch zuschlugen. In der ersten Halbzeit war Kevelaer das effektivere Team. Jona Wassen brachte die Gäste zunächst in Führung (28.) und legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (40.). Rindern kam jedoch stark aus der Kabine: Wiktor Romanow verkürzte unmittelbar nach Wiederbeginn (47.), ehe Maximilian Janssen per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte (79.).

Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, traf Leo Wienhofen tief in der Nachspielzeit doch noch zum 3:2-Sieg für den KSV (90.+4). Mit nun 54 Punkten festigt Kevelaer Rang vier und wahrt den Kontakt zur Spitzengruppe. Rindern bleibt dagegen bei 49 Punkten und verpasst es, den Rückstand auf die oberen Plätze weiter zu verkürzen.

Die Alemannia Pfalzdorf hat im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen gesetzt und sich gegen Westfalia Anholt verdient durchgesetzt. Lange blieb die Partie torlos, ehe die Gastgeber in der Schlussphase zuschlugen und damit wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfuhren. Zunächst traf Joker Joep Renkens, der erst wenige Minuten zuvor eingewechselt worden war, zur Führung (76.). Anholt fand darauf kaum noch eine Antwort, stattdessen machte Christian Emmers kurz vor Schluss alles klar und erhöhte auf 2:0 (89.). Durch den Heimsieg verbessert sich Pfalzdorf auf 40 Punkte und springt auf Rang elf. Damit verschaffen sich die Gastgeber etwas Luft im Tabellenkeller und distanzieren mehrere Konkurrenten. Für Westfalia Anholt wird die Situation dagegen zunehmend unangenehm: Der Aufsteiger bleibt bei 36 Punkten und rutscht auf Rang 16 ab, der aktuell den direkten Abstiegsplatz bedeuten würde. Mit Berücksichtigung des Rückzugs der SGE Bedburg-Hau wäre es die Relegation.

Die Sportfreunde 97/30 Lowick mussten sich gegen den TSV Weeze trotz langer Führung mit einem Remis begnügen. Florian Wiegrink brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, wodurch Lowick zunächst auf Kurs lag und die Chance hatte, sich in der Tabelle weiter an das breite Mittelfeld heranzuschieben. Der Absteiger steht nach dem 1:1 bei 40 Punkten und bleibt damit im Bereich um Rang elf, ohne den Abstand nach unten entscheidend zu vergrößern. Der TSV Weeze blieb jedoch im Spiel und kam in der Schlussphase noch zum Ausgleich. Lukas Kassler traf in der 88. Minute zum 1:1 und sicherte dem Aufsteiger einen späten Punkt. Weeze zieht damit auf 44 Zähler und bleibt auf Rang acht. Für beide Mannschaften ist das Remis mit Blick auf den engen Tabellenkeller brauchbar, ein größerer Schritt nach vorne blieb jedoch aus.

Spieltext Broekhuysen - Vikt. Goch II

Morgen, 15:30 Uhr Hamminkelner SV Hamminkeln VfL Rhede VfL Rhede 15:30 live PUSH

Spieltext Hamminkeln - VfL Rhede

Spieltext BW Dingden II - SGE B.-Hau

Morgen, 15:30 Uhr SV Haldern SV Haldern TuS Xanten TuS Xanten 15:30 PUSH

Spieltext SV Haldern - TuS Xanten

Morgen, 15:00 Uhr Borussia Veen Veen TuS Stenern TuS Stenern 15:00 live PUSH

Spieltext Veen - TuS Stenern

Spieltext Twisteden - SV Friedrich

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II

So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen

So., 31.05.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden

So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick



34. Spieltag

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten

So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern