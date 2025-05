Lukas Jonsson bleibt beim VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torhüter Lukas Jonsson verlängert. Der 32-jährige Schwede, der im Sommer 2024 vom dänischen Klub Esbjerg fB an die Bremer Brücke gewechselt war, bleibt den Lila-Weißen damit auch über die laufende Spielzeit hinaus erhalten.

Jonsson hatte sich nach seinem zunächst als Nummer zwei hinter David Richter geplanten Engagement über starke Leistungen in der Rückrunde zum Stammtorwart entwickelt. Seit seinem Startelf-Debüt am 11. Spieltag bei 1860 München absolvierte er 26 Ligaspiele und blieb dabei siebenmal ohne Gegentreffer. Besonders in der Rückrunde zählte er zu den stabilsten Leistungsträgern und war mit einer Abwehrquote von über 82 Prozent ligaweit einer der besten Keeper.

VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling lobte Jonssons Entwicklung ausdrücklich: „Er hat durch seine Souveränität, seinen persönlichen Umgang und seine Wirkung auf die Mitspieler entscheidend dazu beigetragen, dass diese Saison eine für uns teilweise undenkbare Wendung genommen hat.“ Auch menschlich habe sich der Schwede zu einer festen Größe im Team und in der Fanbasis entwickelt.