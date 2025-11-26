Lukas Hönig kehrt zum SV Bargen zurück!

Der SV Bargen kann im Winter eine echte Verstärkung vermelden: Lukas Hönig wechselt vom SV Neunkirchen aus der Landesliga Odenwald zurück zu seinem Heimatverein.

Lukas, der seine fußballerische Laufbahn in Bargen begann und hier bis zur A-Jugend spielte, hat sich in den vergangenen Jahren in der Landesliga Odenwald etabliert. In 80 Partien für den SV Neunkirchen zeigte er als Innenverteidiger starke Leistungen und steuerte zwei Tore sowie drei Vorlagen bei.