Lukas Höchst erzielt das goldene Tor für Wacker in hitzigem Spiel

(wh) - Der FC Wacker Biberach hat sich beim SV Kirchdorf (12.) in einen hitzigen Spiel mit 1:0 (0:0) durchgesetzt und damit seinen dritten Tabellenplatz gefestigt. Das goldene Tor erzielte Lukas Höchst in der 73. Minute.

In einer bisweilen hitzig geführten und von vielen Fouls und Unterbrechungen geprägten Partie behielten die Gäste auf dem Nebenplatz des Kirchdorfer Stadions verdientermaßen die Oberhand. Sie verbuchten mehr Spielanteile und ein klares Plus an Chancen. Vier Stück hatten sie schon in der ersten Halbzeit.

Von Glück konnten die Biberacher aber sagen, dass der Schieri in der 40. Minute bei einer Notbremse ihres Abwehrcracks Simon Hepp beide Augen zudrückte und von einer Roten Karte absah. Diesen Fehler wollte er dann in der zweiten Halbzeit offenbar „gutmachen“, in dem er Wacker einen klaren Elfmeter verweigerte. Letzlich verlor der Umparteiische bei der hitzigen Atmosphäre auf und neben dem Spielfeld (mit einer Rudelbildung von Zuschauern und Spielern als unrühmlichem Höhepunkt) „komplett die Kontrolle“, so Wacker-Trainer Marcin Zukowski.