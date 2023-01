Lukas Hertting erzielt Hattrick gegen Bezirksligist Bendestorf Bezirksliga-Nachbarschaftsduell zwischen SV Ilmenau und SV Bendestorf endet 3:3

Am Samstag, den 28.01.2023, fand um 16:00 Uhr in Melbeck ein Testspiel zwischen dem SV Ilmenau und dem SV Bendestorf statt. Der SV Ilmenau, der derzeit in der Bezirksliga Lüneburg 1 auf dem 15. Tabellenplatz steht, traf auf den siebtplatzierten der Bezirksliga Lüneburg 2, SV Bendestorf.

Die ersten Tore des Spiels fielen erst in der zweiten Halbzeit. Der SV Bendestorf ging in der 53. Minute durch Anton Von-Der-Lieth in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Lennon Fuhrmann auf 2:0 für die Gäste aus dem Kreis Harburg. Der SV Ilmenau gab jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel.

In der 61. Minute erzielte Lukas Hertting den Anschlusstreffer. In der 64. Spielminute gelang Hertting erneut das 2:2 und in der 81. Spielminute erzielte er sogar das 3:2 für die Hausherren aus den NFV-Kreis Heide-Wendland. Der SV Bendestorf gab jedoch nicht auf und konnte in der 86. Minute durch Konstantinos Gkouvas den 3:3-Endstand einnetzen.