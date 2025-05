Der Kirchenthumbacher Keeper Lukas Held avancierte im Relegationsspiel gegen Neukirchen zum Matchwinner für den Kreisligisten. – Foto: Creativ-Action.de

Lukas Held der Held für „Dumba“ im Elfmeterkrimi Nord-Kreisligist SC Kirchenthumbach wahrt mit einem 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Süd-Kreisklassisten 1. FC Neukirchen die Chance auf eine nachträgliche Rettung Verlinkte Inhalte Relegation KL AM/WEN K'thumbach Neukirchen Lukas Held

Enger und spannender könnte die Kreisliga-Relegation im Kreis Amberg/Weiden in dieser Spielzeit nicht sein. Im ersten Spiel fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen, im zweiten Match entschied ein Treffer in der Nachspielzeit der Verlängerung. Und auch in der am gestrigen Samstag in Königstein stattfindenden Partie zwischen dem Kreisliga-13. SC Kirchenthumbach und dem besten Kreisklassen-Dritten 1. FC Neukirchen bekamen die Fans volles Programm. Mit dem 5:4 nach Elfmeterschießen hat sich „Dumba“ die Chance erhalten, über den Umweg der Relegation doch noch den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord in trockene Tücher zu legen.



Hatte es nach 90 und auch nach 120 Minuten keinen Sieger gegeben, avancierte der Dumbacher Keeper Lukas Lukas zum Helden und machte seinem Namen bei zwei parierten Elfmetern alle Ehre. Auf der anderen Seite hatte sich der SCK vom Punkt als sehr nervenstark gezeigt, denn er verwandelte alle seine ersten vier Elfmeter, so dass Schütze 5 gar nicht mehr gefordert war. Im nächsten Relegationsspiel am kommenden Samstag prallt der gestrige Gewinner auf den Sieger des am Dienstag in Rothenstadt ausgetragenen Rele-Matches zwischen der DJK Irchenrieth und dem FC Weiden-Ost II. Klar ist, dass in der Kreisliga für die Releganten mindestens drei Plätze frei sind und auch, dass der 1. FC Neukirchen in der kommenden Saison im Starterfeld der Kreisklasse Süd stehen wird.

Nach torloser erster Halbzeit stand der 21 Jahre junge SCK-Außenverteidiger David Wilterius nur wenig nach Wiederbeginn dann im Brennpunkt, als er mit seinem ersten Treffer im Seniorenbereich seine Farben in Front brachte. Nach einem Eckstoß reagierte er nach einem Gestochere im Fünfmeterraum des FCN am schnellsten und lochte zum umjubelten 1:0 ein. Zehn Zeigerumdrehungen später hätte der Torschütze fast noch einmal aus ähnlicher Position nachgelegt, die Kugel wurde aber von einem Neukirchener gerade noch abgeblockt. Der Kreisklassist steckte im weiteren Verlauf nicht auf, hielt voll dagegen und und wurde mit dem Ausgleich eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit auch dafür belohnt. Tom Bieleschs Kopfball-Bogenlampe brachte das 1:1, welches bis zum Schluss Bestand haben sollte.









Die folgende „Overtime“ machte dann deutlich, welch intensives Match sich die Kontrahenten bis dahin geliefert hatten. Immer wieder Unterbrechungen und Verletzungspausen bestimmten die Szenerie. Am Ende war Glücksgöttin Fortuna mehr dem SC Kirchenthumbach zugewandt. Die unterlegenen Neukirchener können dennoch stolz auf das Gezeigte sein, hatten sie sich nahezu immer auf Augenhöhe bewegt, was beide Seiten in ihrem Statement so auch sehen:



„Ein Spiel auf Augenhöhe würde ich sagen. Neukirchen kam besser ins Match, ab Mitte der ersten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft, ohne zu drücken, zwei gute Chancen hatten wir dabei. Nach der Pause kam Neukirchen wieder besser zurück, ehe wir wieder Zugriff bekamen. Die Führung dann war meiner Ansicht nach zu diesem Zeitpunkt verdient. Nur wenig später hatten wir sogar die Chance nachzulegen. Obwohl wir das Geschehen eigentlich ganz gut im Griff hatten, fiel in der 74. Minute der Ausgleich, der eigentlich aus dem Nichts entstand. Danach folgte ein offener Schlagabtausch, wenig Spielfluss, jede Seite hatte seine Szenen. Die Verlängerung zeigte den Kräfteverschleiß hüben wie drüben, erste Krämpfe waren zu sehen. Im zweiten Abschnitt dann eine aus meiner Sicht falsche Schirientscheidung, als der erst eben eingewechselte Thomas Freiberger er hatte wegen Reklamierens von der Bank aus schon in der 63. Minute Gelb gesehen – nach seiner ersten Aktion auf dem Spielfeld erneut Gelb und damit Gelb-Rot erhielt. In Unterzahl waren wir dann froh, das Ergebnis über die Zeit zu bringen.



Im Elfmeterschießen waren unsere Schützen dann nervenstark und unser Keeper, der Held Luki, bewies wieder einmal – wie schon während der Saison – dass er vom Punkt aus nur schwer zu bezwingen ist. Er war unser Matchwinner. Auch wenn wir natürlich ein wenig feiern werden, es war erst der erste Schritt. Unter dem Strich war es das erwartet schwere Spiel auf Augenhöhe, auf beiden Seiten waren Möglichkeiten da, den Lucky Punch zu setzen. Das glücklichere Ende hatten heute wir. Es war eine Willensleistung, aus der unser Keeper als entscheidender Rückhalt herausragte“, so das ausführliche Statement von SCK-Spartenleiter Marcel Lohner.



„Trotz einer unglücklichen Niederlage schauen wir auf eine positive Saison zurück. In der nervösen, aber ausgeglichenen Partie hat die glücklichere Mannschaft im Elfmeterschießen die nächste Runde klar gemacht. Wir wollen uns bei allen recht herzlich für die Unterstützung in Reihen der sehr schönen Kulisse in Königstein bedanken. Jetzt freuen wir uns alle auf die Sommerpause und wollen nächstes Jahr den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen“, so FCN-Coach Christian Ringler.



Tore: 1:0 David Wilterius (52.), 1:1 Timo Bielesch (74.) - Schiedsrichter: Marcel Opeldus - Zuschauer: 671 - Platzverweis: Gelb-Rot für Thomas Freiberger (111./Kirchenthumbach)



Elfmeterschießen: 1:2 Michael Geismann (FCN), 2:2 Tim Fronhöfer (SCK), 2:3 Timo Bielesch (FCN), 3:3 Yannick Gutte (SCK), Nick Hartmann (FCN) scheitert an SC-Goalie Lukas Held, 4:3 Johannes Böhm (SCK), 4:4 Tim Grünthaler (FCN), 5:4 Fabian Lober (SCK), Leonhard Brandt (FCN) scheitert ebenfalls an Held