Lukas Hagen wechselt zur kommenden Saison zum SV Holthausen Biene

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene freuen sich, mit Lukas Hagen einen weiteren Neuzugang mit viel Potenzial für die kommende Saison vorstellen zu können. Der Verein bleibt damit seiner Philosophie treu und setzt weiterhin auf die Förderung talentierter Spieler aus der Region.

„Wir stehen mit Lukas schon seit längerer Zeit in engem Austausch und konnten uns bereits im Training ein Bild von seinem Potenzial machen. Auch seine Leistungen in der Rückrunde der Emslandliga haben uns überzeugt. Wir sind uns sicher, dass Lukas bei uns weitere Schritte machen und sich weiterentwickeln wird. Sein hohes Tempo und seine Durchschlagskraft in der Offensive passen zu dem Fußball, den wir unseren Zuschauern in der kommenden Saison präsentieren wollen“, so Teammanager Jan Kessens.