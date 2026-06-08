Lukas Hagen wechselt zur kommenden Saison zum SV Holthausen Biene

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene freuen sich, mit Lukas Hagen einen weiteren Neuzugang mit viel Potenzial für die kommende Saison vorstellen zu können. Der Verein bleibt damit seiner Philosophie treu und setzt weiterhin auf die Förderung talentierter Spieler aus der Region.
„Wir stehen mit Lukas schon seit längerer Zeit in engem Austausch und konnten uns bereits im Training ein Bild von seinem Potenzial machen. Auch seine Leistungen in der Rückrunde der Emslandliga haben uns überzeugt. Wir sind uns sicher, dass Lukas bei uns weitere Schritte machen und sich weiterentwickeln wird. Sein hohes Tempo und seine Durchschlagskraft in der Offensive passen zu dem Fußball, den wir unseren Zuschauern in der kommenden Saison präsentieren wollen“, so Teammanager Jan Kessens.
In der Hinrunde wurde Lukas beim TuS Haren aufgrund einer längeren Verletzung noch schmerzlich vermisst. Mit seinen Leistungen und Toren hat er in der Rückrunde dann wesentlich dazu beigetragen, dass der Klassenerhalt souverän erreicht werden konnte. Zuvor war Lukas während seines Studiums auch zwei Spielzeiten für den SV Rasensport Osnabrück aktiv und konnte dort mit seiner Torgefahr auf sich aufmerksam machen. Ansonsten verbrachte er seine bisherige Laufbahn bei seinem Heimatverein TuS Haren, ehe nun der nächste Schritt in den höherklassigen Fußball folgen soll.
„Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei einem ambitionierten und erfahrenen Verein wie dem SV Holthausen Biene. Mir ist die Herausforderung durchaus bewusst, und ich habe Lust, diese anzunehmen und mich weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben, und ich möchte diese Chance nutzen“, so Lukas Hagen.
Der SV Holthausen Biene setzt damit weiterhin den Fokus auf die Förderung junger und talentierter Spieler aus der Region, um ihnen den Weg in den höherklassigen Fußball zu ermöglichen.