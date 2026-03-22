Lukas Haas und der TSV beenden Zusammenarbeit von Ralf Remmers · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser

Beim TSV Mailing‑Feldkirchen gibt es eine Veränderung auf der Trainerposition: Der Verein und Trainer Lukas Haas Christensen werden ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beenden.

Nach klärenden Gesprächen hat der TSV Lukas darüber informiert, dass man sich für die Zukunft neu orientieren möchte. Diese Entscheidung wurde vereinsintern besprochen und in gutem Einvernehmen getroffen.



Wir möchten Lukas für seine Arbeit in seiner Zeit als Trainer danken. Er hat sich zuverlässig eingebracht und die Mannschaft auf ihrem Weg begleitet. Für seinen Einsatz möchten wir ihm unseren aufrichtigen Dank aussprechen.





Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass Lukas bis zum Saisonende weiterhin als Spieler für uns aktiv sein wird. Dass er der Mannschaft in dieser Situation treu bleibt und weiter alles geben möchte, rechnen wir ihm hoch an. Auf dem Platz wird er das Team wie gewohnt bestmöglich unterstützen.



Für seine weitere, noch junge Trainerkarriere wünschen wir ihm alles Gute, viel Erfolg und viele positive Erfahrungen.





Die sportliche Verantwortung übernimmt ab sofort unser bisheriges Co‑Trainer‑Duo Marco Ernhofer und David Meier. Beide werden das Team auch in der kommenden Saison gemeinsam als Trainer führen.

Wir freuen uns, dass wir frühzeitig eine klare und zukunftsorientierte Lösung gefunden haben und gemeinsam mit Marco und David gut vorbereitet in die neue Spielzeit starten können.



Der TSV Mailing‑Feldkirchen bedankt sich nochmals bei Lukas und blickt zuversichtlich auf die kommenden Wochen und die neue Saison.