Lukas Frenkert ist der erste Neuzugang

Lukas Frenkert (19. Juli 2000; 1,90 Meter) verbrachte seine Jugendzeit beim SC Preußen Münster, ehe der Verteidiger zur Zweitvertretung des FC Schalke 04 wechselte. Nach einem halben Jahr kehrte Frenkert im Januar 2022 jedoch an die Hammer Straße zurück. Der gebürtige Münsteraner blieb seither den Preußen treu, lief in der Saison 2023/2024 allerdings leihweise für den 1. FC Bocholt auf. Frenkert kam in der abgelaufenen Saison auf 25 Einsätze in der 2. Bundesliga, in denen ihm drei Treffer sowie zwei Torvorlagen gelangen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lukas einen sehr umworbenen Innenverteidiger von unserem Weg überzeugen konnten. Lukas kann in der Abwehr alle Positionen spielen, ist beidfüßig, bringt Qualitäten im Spielaufbau und Kopfballstärke mit. Er hat in Münster eine sehr gute Saison gespielt und wir sind überzeugt, dass er bei uns daran anknüpfen wird und noch weiteres Potenzial in seiner Entwicklung hat“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zur Verpflichtung.