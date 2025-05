2. Vorsitzender Bernhard Lindner (links), Spartenleiter Martin Lehner (Zweiter von links) und sein Stellvertreter Fabian Wudy (rechts) freuen sich, Lukas Emmerich als neuen Trainer beim SV Kohlberg begrüßen zu dürfen. – Foto: SV Kohlberg

Lukas Emmerich der neue Hoffnungsträger in Kohlberg 38-jähriger Parksteiner beerbt Philipp Siegert auf der Trainerposition +++ Mehrere verdiente Stammkräfte beenden ihre Karriere Verlinkte Inhalte Kreisliga Süd SV Kohlberg Michael Baumann Philipp Siegert Fabian Wudy + 3 weitere

Der Mannschaft wurde es intern schon früher mitgeteilt, für die Öffentlichkeit wurde nun das Geheimnis gelüftet: Lukas Emmerich (38) heißt ab der Vorbereitung auf die kommende Saison der neue Mann auf der Kommandobrücke des Süd-Kreisligisten SV Kohlberg. Er tritt die Nachfolge von Philipp Siegert (45) an, der im Januar dieses Jahres ja bereits bekanntgegeben hatte, dass er nach Saisonende – mit dem SVK schaffte er nach einer schwierigen Spielzeit den direkten Klassenerhalt – eine neue Herausforderung sucht, wird er doch Teil eines neuen Trainertrios beim Bezirksligisten FC Weiden-Ost.

Der 38-jährige Parksteiner Lukas Emmerich war während seiner Ausbildung zur C-Lizenz als Co-Trainer beim FC Dießfurt tätig. Im Anschluss hospitierte er beim SC Luhe-Wildenau in der Landesliga und übernimmt in Kohlberg nun erstmals die Verantwortung als Chefcoach. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen des SV Kohlberg überzeugte er mit viel Leidenschaft, innovativen Ideen und einer modernen Herangehensweise. Die Verantwortlichen schenken ihm das Vertrauen und sind sich sicher, dass er die Mannschaft schnell für sich gewinnen und erfolgreich führen wird. „Das Umfeld des Vereins bietet eine stabile Basis und die gemeinsamen Werte stimmen überein. Ein wichtiges Ziel wird sein, die jungen Spieler weiterzuentwickeln und die aus dem Jugendbereich nachrückenden Talente ins Team zu integrieren“, so Abteilungsleiter Martin Lehner.







Im Rahmen des letzten Punktspiels verabschiedete Spartenleiter Martin Lehner (rechts) einige Stammkräfte und den Trainer. Von links: Philipp Siegert, Michael Baumann, Fabian Wudy, Sebastian Bergmann und Christopher Jatzwauk. – Foto: SV Kohlberg





Wie allerorten arbeitet man auch beim SV Kohlberg schon fleißig an der Zusammenstellung des Kaders für die neue Saison. Dass nun ein Verjüngungsprozess einsetzen wird, ist auch der Tatsache geschuldet, dass einige bekannte Stammkräfte zukünftig nicht mehr das Trikot des SVK tragen werden. Bereits beim letzten Heimspiel der laufenden Saison wurden diese verdienten Spieler verabschiedet.



Michael Baumann (35) und Sebastian Bergmann (34) bestritten ihr letztes Heimspiel für den SV Kohlberg. Fabian Wudy (34) beendet nach einer Knieverletzung in der Vorsaison ebenfalls seine Karriere. Chris Jatzwauk (24) tritt aus beruflichen Gründen kürzer, zudem verlässt Fabian Hofmann (22) den Verein im Sommer. Michael Baumann war insgesamt acht Jahre lang Kapitän der ersten Mannschaft. Mit 250 Spielen, 123 Toren und 79 Assists zählt er zu den prägenden Figuren der jüngeren Kohlberger Vereinsgeschichte. Ebenso wie Fabian Wudy, der seit der Jugend ununterbrochen 27 Jahre lang aktiv für den SV Kohlberg-Röthenbach spielte. In 233 Spielen erzielte er 214 Tore und lieferte 97 Assists. Beide haben sich einen Platz in der „Hall of Fame“ des SV Kohlberg ohne jeden Zweifel verdient.