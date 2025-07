Lukas Däbritz spielt für Upo – Vilzing siegt knapp – 5:5 in Regensburg

Viele Generalproben standen am Samstag im Programm. Spektakulär ging es zu beim Stadtderby der beiden Regensburger Bayernligisten. Die U21 des SSV Jahn und der SV Fortuna lieferten sich einen munteren Schlagabtausch, der in einem 5:5-Unentschieden (!) mündete. Wesentlich eindeutiger lief es in Oberwildenau. Dort ließ der ASV Cham einen chancenlosen SC Luhe-Wildenau mit 6:0 abblitzen. Beim Gastgeber sah Keeper Hartnegg nach einer guten halben Stunde die Rote Karte. Auch die Bezirksligisten SpVgg Schirmitz (7:0), SV Breitenbrunn (9:0) und SV Wenzenbach (6:1) feierten einen Kantersieg. Am Abend kam Regionalligist DJK Vilzing in Rothenstadt zu einem knappen 3:2-Erfolg gegen die SpVgg SV Weiden.



Einen prominenten Spieler hatte indes die SF Ursulapoppenricht in seinen Reihen. Beim Testkick in Wiggensbach mischte der Ex-Vilzinger Lukas Däbritz (ehemals Dotzler) mit – und steuerte auch prompt einen Treffer bei. Der Stürmer hatte zuletzt ein paar Mal bei Upo mittrainiert und zieht zeitnah mit seiner Ehefrau Sara Däbritz nach Madrid, ist also keine längerfristiger Neuverpflichtung beim Bezirksliga-Newcomer. Die Spiele im Überblick.