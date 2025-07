Lukas Däbritz hilft Upo zum Saisonstart

Wenn die Sportfreunde Ursulapoppenricht am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr) ihr erstes Bezirksliga-Spiel der Vereinsgeschichte gegen den FC Weiden-Ost bestreiten, wird ein prominenter Name auf dem Spielberichtsbogen auftauchen. Und zwar Lukas Däbritz , ehemals Dotzler, Ehemann der Nationalspielerin Sara Däbritz. Der ehemalige Regionalliga-Mann der DJK Vilzing, der auch schon für den FC Amberg, die DJK Ammerthal und den SV Donaustauf auf Torejagd ging, ist seit einigen Tagen offiziell für „Upo“ spielberechtigt und wird heute im Spieltagskader stehen. Was dahintersteckt.

Diese Nachricht machte am vergangenen Wochenende die Runde: Lukas Däbritz streift sich das Trikot des Bezirksliga-Newcomers aus der Marktgemeinde Hahnbach über! Beim Testspiel in Wiggensbach mischte der 29-Jährige erstmals mit – und steuerte prompt einen Treffer bei. Zuvor war Däbritz auch beim Trainingslager von Upo dabei. Er habe sich angeboten, dann auch beim Spiel mitzuwirken, wie Co-Trainer Johannes Hager auf FuPa-Anfrage informierte. Nun wird der erste Einsatz in einem Pflichtspiel folgen.



Das Engagement wird aber nicht von langer Dauer sein. Womöglich wird das Match gegen den FC Weiden-Ost den (fürs Erste) letzten Einsatz von Däbritz im Upo-Trikot markieren. So klärt Sportlicher Leiter Josef Nitzbon gegenüber den Oberpfalz-Medien auf: „Als Neuzugang würde ich ihn nicht bezeichnen, da er nach der Europameisterschaft mit seiner Frau Sara nach Madrid geht.“ Der Stürmer wird nach dem heutigen Spiel wieder in die Schweiz fahren, um seiner Ehefrau beim morgigen Viertelfinalspiel gegen Frankreich die Daumen zu drücken. Schon in den letzten zwei Wochen war Lukas Däbritz mehrmals von der Oberpfalz in die Schweiz gependelt.



Wenn die Frauen-EM vorbei ist, ziehen Lukas und Sara gemeinsam nach Madrid. Erst vor Kurzem hatte die gebürtige Ambergerin, die diesen Sommer von Olympique Lyon zu Real Madrid wechselte, ihren langjährigen Lebensgefährten geheiratet. Der gemeinsame Umzug nach Madrid war auch hauptausschlaggebend dafür, dass Lukas Däbritz und die DJK Vilzing am Ende der alten Saison getrennte Wege gegangen sind. Und wer weiß: Wenn ein Heimaturlaub ansteht, könnte der Stürmer ja mal wieder bei der SF Ursulapoppenricht mitmischen...