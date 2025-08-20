Lukas Burghardt trifft fünfmal für den BSV Union Bevensen

Am zweiten zweiten Spieltag der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Süd am trat der SV Ostedt daheim gegen den BSV Union Bevensen an. Die Gastgeber gingen in der 28. Minute durch einen Foulelfmeter von Jannes Zaulick in Führung. Kurz danach antwortete Burghardt doppelt und drehte die Partie mit Treffern in der 32. und 34. Minute zum 2:1 für die Gäste.

„Nach etwas holpriger Anfangsphase und einem berechtigten aber unnötigen Elfmeter lagen wir zunächst mit 1:0 hinten. Das Gegentor wirkte aber wie ein Weckruf und wir konnten von dem Moment an über weite Strecken dominant auftreten", so der BSV Union Bevensen auf Instagram.

Nach der Pause blieb Burghardt der entscheidende Spieler. Mit einem Tor in der 49. Minute baute er den Vorsprung aus. Er legte in der 58. Minute nach und verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 5:1-Endstand für den BSV.