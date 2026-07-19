Luka Markovic vom FC Remscheid im Interview

Luka Markovic – Foto: Luka Markovic

Ist der 17 Jährigen und 1,89 m große Luca Markovic. Im Seniorenbereich fängt er gerade an seine Jugend spielter er beim SG Hackenberg und ab der D Jugend beim FCR, da es beim FCR letzte Saison keine A Jugend gab trainierte er mit der 1 Mannschaft und spielte mit einen Doppelspielrecht für die A Jugend des SC Radevormwald.

So hier ist unserer 2 Torwart für die Saison.

Auch mit ihm konnte ich mich unterhalten und er stellt sich vor und beantwortete mir ein paar fragen

Aber was mir sehr aufgefallen ist wenn ich beim Training dabei war sein Ehrgeiz immer 100% zu geben.

Hallo Luka, stell dich doch kurz vor: Wer bist du, wo kommst du her und was machst du, wenn du mal nicht auf dem Fußballplatz stehst?.

Luca:

Ja ich heiße Luka Markovic, lebe in Radevormwald und wenn ich mal nicht auf dem Fußballplatz bin, bin ich entweder in der Schule, im Fitnessstudio, gucke Fußball oder Basketball oder bin auch oft mit Freunden draußen.

Luka du trainierst ja schon seit letzter Saison beim FC Remscheid mit, gespielt hast du in der A Jugend des SC Radevormwald wie war das für dich?

Luca:

Es war eine sehr interessante Zeit. Ich hab einerseits mit meinen Kindheits und Schulfreunden in einer Mannschaft gespielt was für mich sehr ungewohnt war, weil ich zuvor schon eine längere Zeit beim FCR gespielt habe und davor bei der sg Hackenberg, sie war aber auch sehr schön vorallem auch durch den Gewinn der Meisterschaft in der Kreisleistungsklasse. Die Erfahrung mit der ersten Mannschaft war für mich persönlich top, da ich Senioren Erfahrung ohne druck sammeln konnte und mich darauf fokussieren konnte mich an den Senioren Fußball anzupassen.

Und nun bist du kpl beim FCR, was war deine Entscheidung hier zu bleiben und nicht beim SC Radevormwald bei den Senioren zu spielen?

Luca:

Die Entscheidung war für mich sehr einfach tatsächlich. Ich spiele schon seit der D Jugend beim FCR und war die letzte Saison nur mit einem Doppelspielrecht bei Radevormwald. Remscheid ist meine fussballerische Heimat und spielt zudem noch eine Liga höher was die Entscheidung noch zusätzlich erleichtert hat.

Wie ist der erste Eindruck von deinen Mannschafts Kollegen und deinen neuen Trainer?

Luca:

Alles top. Wir sind eine junge Mannschaft was mir gut gefällt da ich einige schon aus der Jugend kenne. Beim Trainer gefällt mir sehr das er auf Disziplin setzt und auch außerhalb dessen ist er fachlich und menschlich top.

Welche Rolle spielt der Fußball/Sport in deinem Alltag? Und wie kriegst du die Balance zwischen Sport, Job/Schule/Ausbildung und Privatleben hin?

Luca:

Fußball ist mit der wichtigste Teil von meinem Alltag. Fast jeder Nachmittag besteht aus Fussball und ich wüsste schlichtweg nicht was ich ohne machen würde. Die Balance hinzubekommen ist manchmal schwierig vorallem in Klausurenphasen und durch meinen minijob. Jedoch habe ich das alles bis jetzt immer ausbalanciert bekommen und hoffe das es so bleibt.

Wer ist dein größtes Vorbild außerhalb des Fußballs und warum gerade diese Person?

Luca:

Mein größtes Vorbild außerhalb vom Fußball ist Novak Djokovic. Seine Disziplin, Durchsetzungskraft und sein Ehrgeiz sind wirklich bemerkenswert und wofür ich ihn auch bewundere ist das er immer großen/ wichtigen Momenten da ist und immer abliefert.

Seit wann spielst du Fußball und wie bist du dazu gekommen? Gab es jemanden, der dich damals inspiriert oder motiviert hat?

Luca:

Zum Fußball bin ich durch die WM 2014 gekommen. Ich erinnere mich mache spiele geguckt zu haben und einfach zu träumen das ich da auch auf dem Platz stehe.

Du bist Torwart, warum ausgerechnet diese Position? War das schon immer deine Lieblingsrolle auf dem Platz?

Luca:

Zum Torwart sein bin ich dadurch gekommen das bei meinem aller ersten Spiel jemals unser Torwart Angst hatte zum Ball zu gehen und wir schon mit 10 Toren zur Halbzeit zurücklagen und ich mir dann aus Wut die Handschuhe genommen und dann ins Tor gegangen bin und kein Tor mehr kassiert habe. Und seitdem hab ich nie wieder was anderes auf dem Feld gemacht.

Welche Stärken und Schwächen würdest du dir auf dem Fußballplatz selbst zuschreiben?

Luca:

Stärke wäre definitiv das 1 gegen 1 mit dem Angreifer da ich da durch meine Beweglichkeit immense Vorteile habe. Schwächen wäre die Kommunikation auf dem Spielfeld. Mir wird gesagt das ich zu leise auf dem Feld bin. Ding ist halt nur das ich selten rede weil ich meinen Mitspielern eigentlich vertraue selber die richtige Entscheidung zu treffen.

Was war bisher dein schönster Moment auf dem Fußballplatz? Gerne auch ein besonderer Moment abseits des Rasens.

Luca:

Mein bester Moment bis jetzt auf dem Fußballplatz war als ich im kreispokalfinale im Elfmeterschießen 2 Elfmeter gehalten habe und uns somit sehr geholfen habe diesen Pokal klar zu machen.

Welchem Verein oder welchem Sportler drückst du die Daumen – abgesehen vom FC Remscheid?

Luca:

Ich bin Fan von Roter Stern Belgrad. Und die Daumen drücke ich dem besten Fußballer aller Zeiten Cristiano Ronaldo.

Mit wem würdest du gerne einmal auf dem Platz stehen – sowohl als Mitspieler als auch als Gegner? Egal ob aktuelle oder ehemalige Profis.

Luca:

Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic, Aleksandar Mitrovic, Dušan Tadic, Paul Pogba und Manuel Neuer.

Was sind deine persönlichen Ziele für diese Saison und für die Zukunft? Wird Fußball dabei weiterhin eine große Rolle spielen?

Luca:

Meine Ziele für diese Saison sind meine weitere Entwicklung und mehr Erfahrung zu sammeln. Meine Ziele für die Zukunft außerhalb vom Fußball sind ein gutes Abitur und danach ein duales Studium anzufangen. Wobei ich hoffe dass der Fußball immernoch eine große Rolle für mich spielen wird.

Was wäre wenn du einen Wunsch frei hättest was wären es und warum genau diese sache.

Luca:

Meine Eltern stolz zu machen da sie mich auf diese Welt gebracht haben und sie alles für mich

tun.

Dieses Gespräch ist mit Absprache seines Vater besprochen und genehmigt worden.