Luka Maras: „Mittlerweile mehr als nur eine Fußballmannschaft“

Der SC Condor Hamburg hat die Meisterschaft in der Landesliga Hansa nicht mehr in der eigenen Reichweite, seit Concordia Hamburg am Dienstagabend vorzeitig den Titel perfekt gemacht hat. Ganz erledigt ist das Thema Oberliga für den SCC aber noch nicht. Sollte Concordia aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg verzichten, könnte der Tabellenzweite nachrücken - und genau dieser Platz ist für die Mannschaft von Luka Maras vor den letzten Spielen noch erreichbar.
Nach 28 Partien steht Condor mit 54 Punkten auf Rang vier. Der Rückstand auf den Bramfelder SV beträgt vier Zähler, der SV Altengamme liegt zwei Punkte vor dem SCC. Damit ist klar: Condor braucht nicht nur eigene Ergebnisse, sondern auch Patzer der Konkurrenz. Dennoch ist die Ausgangslage bemerkenswert, weil der Klub nach einer starken Rückrunde überhaupt noch in diese Rechnung geraten ist.
Dass die Mannschaft überhaupt noch in diese Richtung schauen kann, ist Ausdruck einer Entwicklung, die sich nicht nur an Ergebnissen festmachen lässt. Condor hat sich stabilisiert, punktet konstant und ist inzwischen ein Team, das den Anspruch hat, im oberen Bereich der Landesliga mitzuspielen. Für Maras steht dabei weniger ein kurzfristiges Ziel im Vordergrund, sondern ein Weg, der über mehrere Jahre gedacht ist. Der Trainer beschreibt diesen Ansatz bewusst nüchtern: „Es war für uns grundsätzlich das Ziel, einfach besser zu werden, von Jahr zu Jahr, ohne darauf zu schielen, Erster oder Zweiter zu werden.“
Diese Haltung passt zu einem Verein, der sich nicht über große Ansagen definieren möchte, sondern über Entwicklung, Zusammenhalt und eine klare sportliche Richtung. Condor ist in der Tabelle nah genug dran, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen, gleichzeitig aber weit genug entfernt, um die eigene Situation realistisch einordnen zu müssen. Genau darin liegt die Spannung der kommenden Wochen: Der SCC kann noch angreifen, muss aber zugleich die Grundlage dafür schaffen, dass die nächste Saison unabhängig vom Ausgang dieser Spielzeit wieder ein Schritt nach vorne wird.
Für Maras ist deshalb weniger entscheidend, ob Condor schon in dieser Saison den Sprung in die Oberliga schafft. Zunächst müsste seine Mannschaft noch Platz zwei erreichen - und selbst dann hinge ein möglicher Aufstieg davon ab, ob Meister Concordia Hamburg tatsächlich auf sein Startrecht verzichten würde. Wichtiger ist dem Trainer ohnehin, dass der Klub seine Entwicklung bestätigt. „Hoffentlich schaffen wir es in dieser Saison, unsere Punktemarke zu erreichen, dann sind wir meiner Meinung nach auch absolut in der Lage, ganz oben mitzuspielen“, sagt Maras.
Condor ist nicht der Klub, der den Aufstieg öffentlich zur Pflicht erklären muss. Aber Maras macht deutlich, dass seine Mannschaft inzwischen ein Niveau erreicht hat, auf dem sie sich mit den besten Teams der Liga messen kann. Die Tabelle stützt diese Einschätzung. Mit 15 Siegen, neun Unentschieden und nur vier Niederlagen gehört der SCC zu den schwer zu schlagenden Mannschaften der Liga. Zugleich zeigen die 50 Gegentore, dass es noch Bereiche gibt, in denen die Mannschaft weiter reifen muss, wenn sie dauerhaft ganz oben stehen will.
Der Trainer benennt auch, woran es aus seiner Sicht noch fehlt. „Wir benötigen noch zwei, drei Spieler mit anderen Qualitäten, vielleicht ein wenig mehr Erfahrung, dann sind wir dazu in der Lage, wieder unsere Punktemarke zu verbessern“, sagt Maras. Es geht also nicht um einen radikalen Umbruch, sondern um gezielte Ergänzungen. Condor will den Kader weiterentwickeln, ohne den Kern zu verlieren, der diese Saison getragen hat.
Gleichzeitig spricht Maras einen Punkt an, der für viele ambitionierte Mannschaften in der Landesliga entscheidend ist: die Konstanz gegen Gegner aus dem unteren oder mittleren Tabellenbereich. „Dafür müssen wir allerdings auch lernen, die vermeintlich kleinen Spiele zu gewinnen“, verrät er. Genau diese Fähigkeit unterscheidet am Ende häufig Teams, die oben mitspielen, von Mannschaften, die tatsächlich bis zum Schluss um den Aufstieg kämpfen. Condor hat bereits gezeigt, dass es Qualität besitzt. Der nächste Schritt wäre, diese Qualität noch verlässlicher auf den Platz zu bringen.
Bei der Kaderplanung hält sich der Trainer bewusst zurück. Auf die Frage, wer kommt und wer geht, antwortet Maras klar: „Dazu können wir noch nichts sagen. Auch aus Respekt an abgebende Vereine.“ Diese Zurückhaltung ist im Amateurfußball nicht ungewöhnlich. Auch bei möglichen Abgängen verweist Maras auf einen späteren Zeitpunkt. Damit bleibt offen, wie stark sich das Gesicht der Mannschaft im Sommer verändern wird. Klar ist nur: Der SCC plant, aber er plant nicht laut. Das passt zur Linie, die Maras in seinen Aussagen immer wieder erkennen lässt. Der Verein will wachsen, aber nicht überdrehen. Er will ambitioniert sein, ohne den eigenen Rahmen zu verlassen.
Gerade deshalb ist die Frage nach der Oberliga für Condor interessant. Sollte es in dieser Saison nicht reichen, liegt die Vermutung nahe, dass der Aufstieg ab Sommer zum klaren Ziel werden könnte. Maras formuliert es vorsichtiger, aber nicht weniger ambitioniert. Er stellt die Verbesserung der Mannschaft in den Mittelpunkt. Wenn diese gelingt, ergibt sich der Blick nach ganz oben fast automatisch. „Und das Ziel sorgt dann automatisch dafür, dass du ganz oben landen kannst“, sagt er.
Damit beschreibt der Trainer einen Weg, der nicht von der Tabelle her gedacht ist, sondern von der täglichen Arbeit. Condor will nicht nur eine gute Saison spielen, sondern eine stabile Struktur schaffen, die Erfolg wahrscheinlicher macht. Das ist gerade in einer Liga wichtig, in der die Spitze eng beisammenliegt und ein paar verlorene Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner den Unterschied zwischen Platz zwei und Platz vier ausmachen können.
Besonders deutlich wird Maras, wenn er über das spricht, was beim SC Condor Hamburg in den vergangenen Jahren entstanden ist. Für ihn geht es nicht allein um Ergebnisse, Punkte oder Tabellenplätze. „Ich bin einfach dankbar für das, was wir beim SCC aufgebaut haben“, meint der Trainer. In diesem Satz steckt viel von dem Selbstverständnis, das Condor derzeit prägt.
Maras, der im Februar erst 30 Jahre alt geworden ist, verweist auf Spieler, die sich bewusst für den gemeinsamen Weg entschieden haben. „Es sind viele Spieler dabei, die auf das große Geld verzichten, um mit uns unser gemeinsames Ziel zu verfolgen“, sagt er. Das ist im Hamburger Amateurfußball keine kleine Aussage, denn gerade ambitionierte Landesliga- und Oberliga-Kader entstehen häufig auch über finanzielle Möglichkeiten. Condor setzt nach Darstellung des Trainers stärker auf Identifikation, Überzeugung und eine gewachsene Gemeinschaft.
„Wir sind mittlerweile mehr als nur eine Fußballmannschaft“, philosophiert Maras. Das klingt emotional, bleibt aber im Kontext seiner Aussagen nachvollziehbar. Der Trainer beschreibt ein Projekt, das über sportliche Momentaufnahmen hinausgeht. Er sieht in seiner Mannschaft eine Gruppe, die gemeinsam etwas erreichen möchte, ohne dass der Weg allein über große finanzielle Mittel definiert wird.
Deshalb wäre ein möglicher Aufstieg für Maras mehr als nur ein sportlicher Erfolg. „Ich würde mir für jeden Einzelnen wünschen, dass das Ziel Aufstieg irgendwann klappt. Das wäre eine schöne Geschichte und ein schönes Zeichen an den Fußball, dass man auch mit weniger Geld und sehr viel Leidenschaft etwas Erfolgreiches und Nachhaltiges aufbauen kann", erklärt der Coach, der seit 2023 Cheftrainer ist.
Für den Moment bleibt der SC Condor Hamburg ein Verfolger in der Landesliga Hansa, der noch auf seine Chance hoffen darf. Unabhängig davon hat Maras aber bereits deutlich gemacht, wohin die Reise gehen soll. Condor will weiter wachsen, die eigene Punktemarke verbessern und sich dauerhaft in der Spitzengruppe festsetzen. Ob daraus schon in dieser Saison der ganz große Schritt wird, bleibt offen. Der Anspruch aber ist klar: Der SCC will nicht zufällig oben auftauchen, sondern sich diesen Platz nachhaltig erarbeiten.
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