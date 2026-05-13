Luka Maras: „Mittlerweile mehr als nur eine Fußballmannschaft“ Der SC Condor Hamburg ist als Vierter der Landesliga Hansa noch im Rennen um Platz zwei - und damit um eine mögliche Oberliga-Chance, falls Meister Concordia Hamburg verzichten sollte. Trainer Luka Maras spricht über den besonderen Weg des SCC, Kaderplanung und den nächsten Entwicklungsschritt. von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Condor-Coach Luka Maras. – Foto: einsnullzwei Photography

Der SC Condor Hamburg hat die Meisterschaft in der Landesliga Hansa nicht mehr in der eigenen Reichweite, seit Concordia Hamburg am Dienstagabend vorzeitig den Titel perfekt gemacht hat. Ganz erledigt ist das Thema Oberliga für den SCC aber noch nicht. Sollte Concordia aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg verzichten, könnte der Tabellenzweite nachrücken - und genau dieser Platz ist für die Mannschaft von Luka Maras vor den letzten Spielen noch erreichbar.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Nach 28 Partien steht Condor mit 54 Punkten auf Rang vier. Der Rückstand auf den Bramfelder SV beträgt vier Zähler, der SV Altengamme liegt zwei Punkte vor dem SCC. Damit ist klar: Condor braucht nicht nur eigene Ergebnisse, sondern auch Patzer der Konkurrenz. Dennoch ist die Ausgangslage bemerkenswert, weil der Klub nach einer starken Rückrunde überhaupt noch in diese Rechnung geraten ist. Dass die Mannschaft überhaupt noch in diese Richtung schauen kann, ist Ausdruck einer Entwicklung, die sich nicht nur an Ergebnissen festmachen lässt. Condor hat sich stabilisiert, punktet konstant und ist inzwischen ein Team, das den Anspruch hat, im oberen Bereich der Landesliga mitzuspielen. Für Maras steht dabei weniger ein kurzfristiges Ziel im Vordergrund, sondern ein Weg, der über mehrere Jahre gedacht ist. Der Trainer beschreibt diesen Ansatz bewusst nüchtern: „Es war für uns grundsätzlich das Ziel, einfach besser zu werden, von Jahr zu Jahr, ohne darauf zu schielen, Erster oder Zweiter zu werden.“

Diese Haltung passt zu einem Verein, der sich nicht über große Ansagen definieren möchte, sondern über Entwicklung, Zusammenhalt und eine klare sportliche Richtung. Condor ist in der Tabelle nah genug dran, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen, gleichzeitig aber weit genug entfernt, um die eigene Situation realistisch einordnen zu müssen. Genau darin liegt die Spannung der kommenden Wochen: Der SCC kann noch angreifen, muss aber zugleich die Grundlage dafür schaffen, dass die nächste Saison unabhängig vom Ausgang dieser Spielzeit wieder ein Schritt nach vorne wird. Maras will die Punktemarke verbessern Fr., 15.05.2026, 19:00 Uhr Hamm United FC Hamm United SC Condor Hamburg SC Condor 19:00 PUSH Für Maras ist deshalb weniger entscheidend, ob Condor schon in dieser Saison den Sprung in die Oberliga schafft. Zunächst müsste seine Mannschaft noch Platz zwei erreichen - und selbst dann hinge ein möglicher Aufstieg davon ab, ob Meister Concordia Hamburg tatsächlich auf sein Startrecht verzichten würde. Wichtiger ist dem Trainer ohnehin, dass der Klub seine Entwicklung bestätigt. „Hoffentlich schaffen wir es in dieser Saison, unsere Punktemarke zu erreichen, dann sind wir meiner Meinung nach auch absolut in der Lage, ganz oben mitzuspielen“, sagt Maras. Condor ist nicht der Klub, der den Aufstieg öffentlich zur Pflicht erklären muss. Aber Maras macht deutlich, dass seine Mannschaft inzwischen ein Niveau erreicht hat, auf dem sie sich mit den besten Teams der Liga messen kann. Die Tabelle stützt diese Einschätzung. Mit 15 Siegen, neun Unentschieden und nur vier Niederlagen gehört der SCC zu den schwer zu schlagenden Mannschaften der Liga. Zugleich zeigen die 50 Gegentore, dass es noch Bereiche gibt, in denen die Mannschaft weiter reifen muss, wenn sie dauerhaft ganz oben stehen will. Der Trainer benennt auch, woran es aus seiner Sicht noch fehlt. „Wir benötigen noch zwei, drei Spieler mit anderen Qualitäten, vielleicht ein wenig mehr Erfahrung, dann sind wir dazu in der Lage, wieder unsere Punktemarke zu verbessern“, sagt Maras. Es geht also nicht um einen radikalen Umbruch, sondern um gezielte Ergänzungen. Condor will den Kader weiterentwickeln, ohne den Kern zu verlieren, der diese Saison getragen hat. Gleichzeitig spricht Maras einen Punkt an, der für viele ambitionierte Mannschaften in der Landesliga entscheidend ist: die Konstanz gegen Gegner aus dem unteren oder mittleren Tabellenbereich. „Dafür müssen wir allerdings auch lernen, die vermeintlich kleinen Spiele zu gewinnen“, verrät er. Genau diese Fähigkeit unterscheidet am Ende häufig Teams, die oben mitspielen, von Mannschaften, die tatsächlich bis zum Schluss um den Aufstieg kämpfen. Condor hat bereits gezeigt, dass es Qualität besitzt. Der nächste Schritt wäre, diese Qualität noch verlässlicher auf den Platz zu bringen. Kaderplanung bleibt noch intern Bei der Kaderplanung hält sich der Trainer bewusst zurück. Auf die Frage, wer kommt und wer geht, antwortet Maras klar: „Dazu können wir noch nichts sagen. Auch aus Respekt an abgebende Vereine.“ Diese Zurückhaltung ist im Amateurfußball nicht ungewöhnlich. Auch bei möglichen Abgängen verweist Maras auf einen späteren Zeitpunkt. Damit bleibt offen, wie stark sich das Gesicht der Mannschaft im Sommer verändern wird. Klar ist nur: Der SCC plant, aber er plant nicht laut. Das passt zur Linie, die Maras in seinen Aussagen immer wieder erkennen lässt. Der Verein will wachsen, aber nicht überdrehen. Er will ambitioniert sein, ohne den eigenen Rahmen zu verlassen.

Der SC Condor wächst als Team. – Foto: Sophie Benkstein / SC Condor