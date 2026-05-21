Luka Garic kehrt zu seinem Heimatverein Kickers Offenbach zurück

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Der OFC treibt die Kaderplanungen für die neue Saison in der Regionalliga Südwest voran und vermeldet einen emotionalen Rückkehrer. Der spielstarke Profi, der einst im vereinseigenen Leistungszentrum ausgebildet wurde, soll die Mannschaft in der kommenden Spielzeit verstärken.

Kickers Offenbach freut sich über den Transfer und heißt den Rückkehrer am Bieberer Berg willkommen. Luka Garic ist kein Unbekannter in Offenbach, denn der zentrale Mittelfeldspieler stammt aus dem Leistungszentrum des OFC und schaffte damals den Sprung in die 1. Mannschaft. Bis 2021 lief er für den OFC auf, ehe er seinen weiteren Weg außerhalb des Bieberer Bergs fortsetzte. Nun schließt sich zur neuen Saison der Kreis.

Starke Leistungsdaten und Torgefahr aus dem Mittelfeld

Dass der Neuzugang eine echte Verstärkung darstellt, unterstreichen seine jüngsten Statistiken aus der vergangenen Spielzeit. In der vergangenen Saison überzeugte Luka Garic bei Bayern Alzenau mit starken Werten. Als zentraler Mittelfeldspieler erzielte er unter anderem neun Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.

Die sportliche Leitung lobt Entwicklung und Qualitäten

Die Verantwortlichen zeigen sich von den Fähigkeiten des Rückkehrers vollauf überzeugt. In einer Pressemitteilung des Vereins äußerte sich Martin Pieckenhagen wie folgt zu der Neuverpflichtung: "Mit Luka Garic verpflichten wir einen weiteren Spieler mit Offenbacher Vergangenheit, der sich in den letzten Jahren bei Bayern Alzenau in der Hessenliga und Regionalliga Südwest weiterentwickelt hat und in der vergangenen Saison mit 16 Scorern auffälligster Spieler in Alzenau war. Luka ist bekannt für seinen starken linken Fuß, für seine hohe Laufbereitschaft und wird uns mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen im nächsten Jahr sehr helfen.“

Hohe Motivation und emotionale Worte des Neuzugangs

Auch der Spieler selbst blickt mit viel Emotionalität auf seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte und ist fest entschlossen, in der kommenden Spielzeit alles für den Erfolg zu geben. In der Pressemitteilung des Vereins wird Luka Garic mit folgenden Worten zitiert: "Ich freue mich sehr wieder zurück beim OFC zu sein. der OFC und die Rückkehr haben für mich eine besondere Bedeutung und das will ich in der kommenden Saison mit viel Arbeit und Einsatz auf dem Platz zeigen."