 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Luka Bosnjak schießt ESC Rellinghausen an die Tabellenspitze

Landesliga, Gruppe 2: Der ESC Rellinghausen hat am Freitagabend vorgelegt und den PSV Wesel bezwungen. Als Lohn gibt es die Tabellenführung - zumindest bis Sonntag.

von Marcel Eichholz · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser
Der ESC Rellinghausen übernimmt die Tabellenführung.
Der ESC Rellinghausen übernimmt die Tabellenführung. – Foto: Anton Wagener

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Nach der Niederlage des VfB Bottrop im Topspiel der Landesliga, Gruppe 2, gegen den ESC Rellinghausen ist es im Meisterschaftsrennen wieder richtig spannend geworden. Nur noch ein Punkt trennte die Kontrahenten vor dem 22. Spieltag. Der ESC hat am Freitagabend die Chance, Bottrop unter Druck zu setzen, genutzt und sein Heimspiel gegen den PSV Wesel gewonnen. Der VfB ist am Sonntag beim VfB Speldorf gefordert. In Schlagdistanz bleiben der SV Scherpenberg und der SV Budberg. Diese Spiele stehen außerdem an.

>>> Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

ESC stürmt an die Tabellenspitze

Heute, 19:15 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
4
2
Abpfiff

Erst spät fiel die Entscheidung im Freitagabendspiel der Liga. Letztlich fuhr der ESC Rellinghausen dank eines Doppelpacks von Luka Bosnjak in der Schlussphase einen weiteren Dreier ein und zog - zumindest vorübergehend - am VfB Bottrop im Klassement vorbei. Schon in der fünften Spielminute brachte Tristan Richter die Gastgeber in Front, was zugleich auch den Pausenstand bedeuten sollte. Der PSV wirkte bemüht und die Anstrengungen wurden schließlich belohnt. Zindedine Funfack markierte nach 66 Zeigerumdrehungen den Ausgleich, doch die Antwort des ESC folgte prompt. Keine zwei Minuten später brachte Can Funke Rellinghausen erneut in Führung. Wesel konnte noch einmal zurückkommen, doch der erneute Ausgleich durch Denys Ovsiannikov (75.) wurde doch Bosnjaks Doppelpack in der Schlussphase wertlos (88./90.+1).

____

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
11:00

____

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00

____

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00

____

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
15:00live

____

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:00

____

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:30

____

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30

>>> Die Transfers der Landesliga 2

____

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Viktoria Goch
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Speldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Kray - SV Budberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: