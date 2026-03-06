Luka Bosnjak schießt ESC Rellinghausen an die Tabellenspitze

Nach der Niederlage des VfB Bottrop im Topspiel der Landesliga, Gruppe 2, gegen den ESC Rellinghausen ist es im Meisterschaftsrennen wieder richtig spannend geworden. Nur noch ein Punkt trennte die Kontrahenten vor dem 22. Spieltag. Der ESC hat am Freitagabend die Chance, Bottrop unter Druck zu setzen, genutzt und sein Heimspiel gegen den PSV Wesel gewonnen. Der VfB ist am Sonntag beim VfB Speldorf gefordert. In Schlagdistanz bleiben der SV Scherpenberg und der SV Budberg. Diese Spiele stehen außerdem an.
Erst spät fiel die Entscheidung im Freitagabendspiel der Liga. Letztlich fuhr der ESC Rellinghausen dank eines Doppelpacks von Luka Bosnjak in der Schlussphase einen weiteren Dreier ein und zog - zumindest vorübergehend - am VfB Bottrop im Klassement vorbei. Schon in der fünften Spielminute brachte Tristan Richter die Gastgeber in Front, was zugleich auch den Pausenstand bedeuten sollte. Der PSV wirkte bemüht und die Anstrengungen wurden schließlich belohnt. Zindedine Funfack markierte nach 66 Zeigerumdrehungen den Ausgleich, doch die Antwort des ESC folgte prompt. Keine zwei Minuten später brachte Can Funke Rellinghausen erneut in Führung. Wesel konnte noch einmal zurückkommen, doch der erneute Ausgleich durch Denys Ovsiannikov (75.) wurde doch Bosnjaks Doppelpack in der Schlussphase wertlos (88./90.+1).
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Viktoria Goch
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Speldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Kray - SV Budberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop
