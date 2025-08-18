Luka Bilac schwerer verletzt als zuerst angenommen

"Dabei ist mir die Kniescheibe rausgesprungen. Als ich mich versuchte zu bewegen, rutschte sie wieder in die ursprüngliche Position. Es war kein Foul, sondern einfach nur Pech."

Für Luka Bilac ist die Saison gelaufen, bevor sie richtig begonnen hat. Der 20-jährige musste beim Pokal-Achtelfinale am letzten Mittwoch in Mannheim bereits in der 20. Minute ausgewechselt werden. Bei einem Zweikampf blieb der Mittelfeldspieler im Rasen hängen. Gleichzeitig traf auch noch der Gegenspieler das Bein.

So fasste der 2024 vom Landesligisten SV Böblingen zum 1. CfR gewechselte Spieler zusammen. Bei der durchgeführten MRT-Untersuchung stellte sich die Verletzung dann doch schlimmer dar als erhofft. Das vordere Kreuzband und das Innenband sind gerissen. Ob der Meniskus auch etwas abgekommen hat, zeigt sich erst bei der Operation, die in den nächsten Tagen durchgeführt wird.

Vornehmen wird den Eingriff Dr. Karsten Reichmann von der Zentralklinik in Waiblingen, der unter anderem auch beim VfB Stuttgart als Sportmedizinischer Betreuer tätig ist.