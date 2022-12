Luka Benic: Ein junger Trainer übernimmt eine junge Mannschaft

In einem Interview beim Zeitungsverlag Waiblingen, geführt von Sarah Schwellinger, sprach der Spielertrainer des FC Welzheim 06, Luka Benic über die aktuelle Situation seiner Mannschaft. Das volle Interview findet man auf der Homepage der ZVW.

„Als Trainer bin ich sehr zufrieden.“ Mit diesen Worten beginnt der kroatisch stämmige Coach der Welzheimer das Gespräch.

Seine Truppe setze in den Spielen das um, was man im Training versucht an den Mann zu bringen.

Trotz einigen Ergebnissen, die dem FC Welzheim 06 vermeidbare Punktverluste einbrachte, blickt man im Trainerteam mit voller Zuversicht auf den Rest der Saison.

„Es fehlt noch etwas an Erfahrung, aber es geht in die richtige Richtung.“, meint Luka Benic und fügt hinzu, dass man den Aufstieg natürlich „mitnehmen“ würde, wenn es am Ende der Saison dazu reicht.

Vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen den TSC Murrhardt gibt es folgende Analysen:

„Wir müssen aggressiv rangehen und auf Konter lauern.“ Zusätzlich hebt der Trainer die technischen Fähigkeiten der Murrhardter hervor und betont, dass man die Stärke des Gegners mit Schnelligkeit, robustem Zweikampfverhalten und effektiver Arbeit gegen den Ball, stoppen möchte.