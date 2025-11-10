Luk Albertsen rettet spät weiße Weste des TSB Flensburg

Ein packendes Duell in Schleswig endete mit einem knappen 3:2-Erfolg des Tabellenführers TSB Flensburg. Der TSV Friedrichsberg-Busdorf zeigte Moral, kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand zurück – doch Joker Luk Albertsen entschied die Partie kurz vor Schluss zugunsten der Gäste.

TSB startet stark – Friedrichsberg kämpft sich ins Spiel Der Tabellenführer aus Flensburg begann druckvoll und ging früh durch Jon Sören Jessen nach einer Standardsituation in Führung (16.). „Wir waren zu Beginn griffig, hatten Zugriff und haben das Spiel klar kontrolliert“, sagte TSB-Trainer Tore Wächter.



Nach rund 25 Minuten verlor Flensburg etwas den Rhythmus. Friedrichsberg arbeitete sich ins Spiel und erspielte sich erste Offensivaktionen. „Wir waren anfangs zu ängstlich, haben dann aber gemerkt, dass wir mithalten und gut kombinieren können“, meinte TSV-Coach Michael Schröder. Mit dem knappen 0:1 ging es in die Pause. Friedrichsberg drückt – Flensburg trifft eiskalt Nach dem Seitenwechsel startete Friedrichsberg stark und hatte durch Jonas Goos und Daniel Schubert beste Chancen – Letzterer traf nur den Pfosten. Doch der Favorit nutzte seine erste Gelegenheit: Nach einem schnellen Umschaltmoment erhöhte Nicholas Holtze auf 2:0 für den TSB (55.). „In dieser Phase hatten wir Glück, dass wir das 2:0 machen“, räumte Wächter ein. „Friedrichsberg war da klar besser und hätte eigentlich ausgleichen müssen.“

Das 2-0 durch Nicholas Holtze (am Ball., TSB Flensburg) schien die Vorentscheidung zu sein gegen Friedrichsberg – weit gefehlt! – Foto: Ismail Yesilyurt