Luiz-Simon Kreisköther kehrt zur SGS zurück

Weihnachten ist das Fest der Freude und der Geschenke. Wir legen Euch eines unter den Tannenbaum. Denn Luiz-Simon Kreisköther kehrt zur Ardelhütte zurück und schnürt ab dem 1. Januar 2026 seine Fußballschuhe wieder für die Schönebecker Fußballherren.

Wenn zu Beginn des neuen Jahres die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesliga losgeht, ist im Kader wieder ein bekanntes Gesicht mit dabei, auf das Viele gehofft hatten: Mit Luiz-Simon Kreisköther kehrt ein Spieler zur Ardelhütte zurück, dessen Abgang im Sommer zu Rot-Weiss Essen II, wo er in der Bezirksliga gemeinsam mit den ehemaligen RWE-Profis Marcel Platzek und Kevin Grund spielen konnte, schon merklich schmerzte. Zu wichtig war der Offensivmann im System des Tainerteams um Olaf Rehmann.

In der vergangenen Saison 2024/2025 zeigte Luiz mit 25 Scorerpunkten eine beeindruckende Tor- und Vorlagenquote, die maßgeblich zur bisher besten Platzierung der SGS in der Landesliga beigetragen hat. Mit seiner Rückkehr gewinnen wir nicht nur Qualität, sondern auch wichtige Erfahrung und ein geschärftes Spielverständnis für unsere Offensive.

Der Kontakt zu Luiz-Simon blieb stets aktiv. Immer, wenn es zeitlich passte, war bei den Heimspielen an der Ardelhütte zu Gast und verfolgte das Geschehen seiner alten Jungs sehr aufmerksam. Diese Beständigkeit im Austausch hat die Rückkehr nun möglich gemacht. Wir freuen uns sehr über diesen „Neuzugang“.

Sportlicher Gewinn

Olaf Rehmann: „Die Rückkehr von Luiz ist sportlich ein großer Gewinn für uns. Er kennt meine Spielidee, weiß, was ich von meinen Spielern erwarte, und wird keine lange Eingewöhnungszeit benötigen. Auch menschlich passt er hervorragend in die Mannschaft. Luiz war ein absoluter Wunschtransfer von mir, und ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns ist. Ich hoffe, dass dieser kurze Ausflug dazu beiträgt, den gemeinsamen Weg nun nachhaltig und langfristig fortzusetzen.“

Es passt einfach

Jan van den Woldenberg, Sportchef der SGS Herren: „Mich freut es sehr, dass es uns gelungen ist, Luiz zurück an die Ardelhütte zu holen. Der Kontakt zwischen uns ist nie abgerissen, und so waren uns dann irgendwann schnell einig, dass wir die Rückkehr im Winter perfekt machen. Luiz und SGS - das passt einfach perfekt. Er wird kaum Eingewöhnungszeit brauchen, und er identifiziert sich komplett mit unserem Weg und unserem Fußball. Dazu kommt, dass er zu der Mannschaft und dem Trainerteam einen sehr guten Draht hat. Ich bin mir sicher, dass wir alle von diesem Wechsel profitieren werden.

Wir sehen den Wechsel auch perspektivisch. Daher freuen wir uns nicht nur über die Rückkehr von Luiz, sondern auch darüber, dass er gleich für die kommende Saison ligenunabhängig zugesagt hat.“

Vorfreude auf die Rückkehr

Und was sagt der neue „Alte“? „Nach dem etwas unglücklich verlaufenen halben Jahr bei Rot-Weiss Essen und meiner Entscheidung, mich im Winter erneut umzuorientieren, war für mich schnell klar, in welche Richtung es gehen soll. Ich hatte sehr gute und klare Gespräche mit Jan van den Woldenberg, der mir deutlich gemacht hat, dass ich den Jungs im Abstiegskampf der Landesliga enorm helfen kann. Für mich war danach trotz anderer Anfragen ziemlich schnell klar, dass ich zurückkehren möchte. Ich freue mich riesig auf die Rückrunde und brenne darauf wieder zu zeigen, was ich draufhabe und den Jungs zu helfen“, so Luiz.

Wir heißen Luiz herzlich willkommen zurück an der Ardelhütte und blicken gemeinsam mit ihm optimistisch auf die kommende Saison. Auf eine erfolgreiche Rückrunde, viel Einsatzbereitschaft und spannende Momente!