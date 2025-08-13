Luisenthal stellt Torflut ein

Nach den letzten beiden Pflichtspielen mit jeweils sieben eigenen Treffern versagte die Tormaschine des VfB Luisenthal im Mittwoch-Nachholspiel gegen die Reserve des SV Walpershofen. Auf dem eigenen Kunstrasenplatz am der Rotstaystr. unterlag das Team aus dem Völklinger Stadtteil mit 0:1 (0:0). Jarnick Scherer sorgte mit seinem Treffer in der 64. Minute für sie Entscheidung. Luisenthals Bemühungen, zum Ausgleich zu kommwn, erhielten in der 84. Minute einen herben Dämpfer, denn nach einer Zeitstrafe gegen Florian Müller wegen Meckerns mussten die Platzherren die Begegnung bis weit in die Nachspielzeit in Unterzahl bestreiten

VfB-Trainer Michael Schneider sagte nach dem Spiel: "Wir wusste, dass sie kompakter stehen, dass wir es da nicht so leicht haben werden wie in d2n letzten beiden Spielen. Uns machen auch die englischen Wochen zu schaffen, das ist jetzt die zweite und kommende Woche haben wir gleich wieder ein Pokalspiel. Wir wussten auch dass sie wenige Gegentore kassieren, deshalb wäre es umso wichtiger gewesen, dass wir unsere wenigen Chancen nutzen. Aber wenn wir ehrlich sind, sie haben auch zwei Mal Alu getroffen, es war also schon eine verdiente Niederlage für uns. Wir hatten viel Ballbesitz, waren aber zu selten im gefährlichen Bereich. Dann handeln wir uns noch eine Zeitstrafe ein in der Phase, wo wir Druck aufbauen wollten, aber da hatten wir ja dennoch Chancen zum Ausgleich. Benjamin Becker kommt am Sonntag zurück, allerdings wird uns Enrico La Russo nach seiner schweren Verletzung vom vorigen Sonntag ungefähr sechs Monate ausfallen

Am Sonntag um 15 Uhr steht für den VfB das Stadtderby bei Ay Yildiz Völklingen an. Die Begegnung wird auf dem Kunstrasenplatz an der Kleinen Bergstr. im Stadtteil Wehrden ausgetragen Die Zweite des SV Walpershofen empfängt bereits um 13.15 Uhr die Reserve der DJK Püttlingen auf dem Kunstrasenplatz an der Riegelsberger Dörrwiesenstr. Die SVW-Reserve geht als Tabellenvierter in den Wochenend-Spieltag, Luisenthal ist jetzt Siebter.