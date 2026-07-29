Luisa Schwamm schreibt Thüringer Fußballgeschichte Es ist eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln – und gleichzeitig ein kleines Stück Thüringer Fußballgeschichte. Luisa Schwamm kehrt in diesem Sommer zu ihrem Ausbildungsverein, dem Herpfer SV 07, zurück. von André Hofmann · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Luisa Schwamm im neuen Trikot der SG Herpf/Hennberg/Hermannsfeld. – Foto: © Herpfer SV 07

Allerdings wird die 24-Jährige nicht für eine Frauenmannschaft, sondern in der zweiten – jetzt gemischten – Fußballmannschaft der Spielgemeinschaft Herpf/Henneberg/Hermannsfeld, die in der Kreisliga Rhön-Rennsteig an den Start geht, auflaufen. Möglich wird das durch das neue Pilotprojekt des Thüringer Fußball-Verbandes (in der Spielordnung des TFV ist das Pilotprojekt verankert – siehe Infotext am Ende des Artikels), das Frauen ab 18 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen den Einsatz im Männerbereich auf Kreisebene erlaubt.

Für die torgefährliche Angreiferin ist dieser Wechsel weit mehr als nur ein Vereinswechsel. Es ist das Ergebnis eines langen Weges. Bereits seit drei Jahren bemühten sich die Verantwortlichen des Herpfer SV 07 darum, eine entsprechende Spielberechtigung für Schwamm zu erhalten. Mit Einführung des TFV-Pilotprojekts wurde dieser Wunsch nun Realität. "Ich habe schon öfter bei der ersten Männermannschaft in Herpf mittrainiert und dadurch kam das Ganze eigentlich zustande", erzählt Schwamm. Während Frauen in den Nachbarverbänden Bayern und Hessen bereits seit einiger Zeit im Männerbereich auflaufen dürfen, stellte sie sich immer wieder die Frage, warum das in Thüringen nicht möglich sei. "Die Verantwortlichen in Herpf haben sich dann darum gekümmert. Nach drei Jahren Nachfragen hat es jetzt endlich geklappt." Zurück zu den fußballerischen Wurzeln Dass sie sich nun bewusst für den Männerfußball entscheidet, kommt für die 24-Jährige keineswegs überraschend. Schon als Kind spielte sie gemeinsam mit Jungen Fußball – und genau dort liegen ihre fußballerischen Wurzeln. "Das fand ich immer interessanter und anspruchsvoller als bei den Mädchen", sagt sie. Deshalb freue sie sich umso mehr über die neue Möglichkeit. Hinzu kommt, dass sie in ihrer Heimat auf viele bekannte Gesichter trifft. "Ein paar Jungs kenne ich noch von früher und natürlich viele Leute, weil ich ja aus Herpf komme."

Für Schwamm ist die Rückkehr vom FSV Silvester 91 Bad Salzungen deshalb weit mehr als ein sportlicher Wechsel. Sie kehrt dorthin zurück, wo ihre fußballerische Laufbahn begann – und schlägt dort nun ein völlig neues Kapitel auf. Dass ausgerechnet ihr Heimatverein diesen Weg gemeinsam mit ihr gegangen ist und sich über Jahre für eine Spielberechtigung eingesetzt hat, verleiht der Geschichte eine besondere persönliche Note. Neue Herausforderungen auf dem Platz Sportlich erwartet die Offensivspielerin eine völlig andere Art des Fußballs. "Mit Männern geht es mehr zur Sache und das Spiel ist deutlich schneller." Vor allem in den Zweikämpfen seien die Unterschiede deutlich spürbar. "Da komme ich manchmal schon an meine Grenzen, weil die Männer körperlich natürlich anders gebaut sind." Trotzdem fühlt sie sich im neuen Umfeld wohl. "Bei den Männern gibt es nicht so viele Reibereien. Das war im Frauenfußball manchmal anders."

Dabei betont Schwamm ausdrücklich, dass sie ihre Zeit im Frauenfußball keineswegs missen möchte. "Natürlich hat es bei den Frauen auch immer Spaß gemacht. Aber jetzt möchte ich das einfach mal bei den Männern ausprobieren", sagt die 24-Jährige mit einem Lächeln. Dass sie viele ihrer neuen Mitspieler bereits aus früheren Jahren kennt, erleichtert ihr den Einstieg zusätzlich. Im Frauenbereich machte Schwamm über Jahre mit einer beeindruckenden Trefferquote auf sich aufmerksam. Nun möchte sie ihre Qualitäten auch in der Kreisliga bei den Männern einbringen. Große Versprechen macht sie dabei bewusst nicht. "Ich möchte der Mannschaft mit meiner Qualität helfen und natürlich auch das ein oder andere Tor schießen." Über allem steht für sie jedoch ein anderer Wunsch: "Ich hoffe einfach, dass ich verletzungsfrei bleibe. Das ist für mich das Wichtigste."

Luisa Schwamm gemeinsam mit ihren Teamkollegen bei der SG Herpf/Hennberg/Hermannsfeld. – Foto: © Herpfer SV 07