Luisa Palmen wechselt in die 1. Bundesliga zur SGS Essen

Bei Borussia Mönchengladbach ist Luisa Palmen inzwischen die unumstrittene Nummer eins. Nun steht für die 23-Jährige der Schritt in die höchste deutsche Spielklasse an: Ab kommenden Sommer gehört Palmen zum Kader der SGS Essen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Luisa von einem Wechsel zur SGS überzeugen konnten“, sagt Geschäftsführer Florian Zeutschler in einer Pressemitteilung. „Sie hat bei all ihren bisherigen Stationen ihre Qualität nachgewiesen und auch schon Erfahrungen im Ausland sammeln können, von daher sind wir uns sicher, dass sie unser Torhüterinnen-Team verstärken wird.“

Palmen kam 2022 zur Borussia Mönchengladbach und stieg mit der Mannschaft im ersten Jahr von der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf. Zuvor spielte sie ein Jahr bei den UTEP Miners am US-College sowie beim SKN St. Pölten in Österreich. Ausgebildet wurde Palmer in Bad Neuenahr, Frankfurt und Freiburg. Für den SC Freiburg bestritt sie im Juni 2021 zudem ein Spiel in der 1. Bundesliga. Außerdem steht ein Länderspiel für die deutsche U17-Nationalmannschaft in ihrer Vita.